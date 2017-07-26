Политолог: выдворяя журналистов, Киев компрометирует Европу

Украина выдворила российскую журналистку, сообщает Служба безопасности страны. Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в стране притесняют все то, за что боролись на Майдане.

Из Украины выдворили российскую журналистку Марию Князеву, сообщила Служба безопасности страны.

В спецслужбе заявили, что сотрудница телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" вела "деструктивную деятельность под псевдонимом "Саушкина".

Утверждается, что Князева, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о положении дел в государстве, работе высших органов власти и силовых структур. Затем она использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

Князеву принудительно выдворили из Украины и запретили въезд в страну на три года. В ВГТРК подтвердили эту информацию.

Киевские власти регулярно препятствуют работе российских журналистов. Так, в мае в страну не пустили аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента "России сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда". В середине апреля 2016 года Киев отказал во въезде в страну журналистам телекомпании "Мир". Ранее из Украины был выдворен корреспондент "Пятого канала" Леонид Муравьев, незаконно задерживались журналисты Lifenews, "Первого канала" и НТВ.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев уничтожает европейские ценности, за которые ратовал.

"Те ценности, за которые люди выходили на Майдан в 2014 году – это плюрализм мнений, открытость, свобода слова – сейчас притесняются, уничтожаются на Украине в первую очередь. Мы видим давление, которое оказывают на инакомыслие, на тех, кто не поддерживает политику нынешней власти. Ведь это не первый случай, когда журналиста иностранного государства выдворяют с территории Украины. То, что сейчас происходит на Украине, является продвижением антиевропейских ценностей. И это, в том числе, компрометирует тех европейских политиков, которые оказывают поддержку нынешнему киевскому режиму", – сказал Алексей Бычков.

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