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Олейник об уголовном деле против Порошенко: теперь он сам изменник

14:1926.07.2017
(обновлено: 14:20 26.07.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Суд Киева обязал СБУ возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Порошенко попал в ловушку, которую расставлял для своих оппонентов.

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко, сообщил в Facebook экс-замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин.

Дело будет возбуждено по обвинению в государственной измене. 

Кузьмин утверждает, что Порошенко в 2013-2017 годах через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию, "с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины".

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Конфеты и патроны. Порошенко заподозрили в измене родине

По словам Кузьмина, тогда спецслужба отказалась заниматься расследованием, сославшись на то, что работа фабрики Roshen в России не запрещена Украиной.

Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. В апреле производство на липецкой фабрике было остановлено по "политико-экономическим причинам", на предприятии началось сокращение персонала.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что президент Украины сам попал в ловушку, которую расставлял для своих оппонентов.

"Есть такое выражение: змея, кусающая себя за хвост. Это про Порошенко. Он реально, что посеял, то и пожинает: в ловушку, которую Порошенко выставлял для своих оппонентов, упрекая их в том, что их предприятия работают на территории (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР и финансируют ополченцев, он логично загнал себя. Теперь он сам изменник, и надо за это отвечать", – сказал Владимир Олейник.

Он отметил, что решение Печерского суда потребовало определенного мужества.

"В СБУ долгое было сопротивление, чтобы не вносить его в единый реестр о совершении правонарушения, то есть, по сути, не возбуждать уголовное дело. Но в этом отказали. Печерский суд, не имея иного выхода, все-таки исполнил закон. Это мужественное решение судьи. Думаю, что будут применены какие-нибудь репрессии, потому что выступили против Порошенко", – считает Владимир Олейник. 

Вместе с тем, полагает он, перспектив у дела нет.

"Перспектив в этом деле я не вижу, потому что в генеральной прокуратуре сидит кум родной, Юрий Луценко, который этого не допустит", – заключил украинский политик.

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