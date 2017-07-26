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Сенатор: возможный ответ России на санкции будет чувствительным для США

12:4626.07.2017
(обновлено: 12:47 26.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДжабаровПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Палата представителей конгресса США одобрила новые санкции против России. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik не исключил, что российская сторона введет ответные меры, однако, подчеркнул он, это решение не будет поспешным.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против – трое.

Для принятия документа требовались голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показали, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Далее документ должен рассмотреть сенат, а затем подписать президент. Сенат проголосовал за законопроект еще в прошлом месяце, однако первый вариант документа пришлось дорабатывать. 

Новые санкции могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму и на Украине был принят целый пакет мер в отношении российских лиц и компаний.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничения, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами Минфина США.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, который подрывает российско-американские отношения.

Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. Американские компании также возражают против этого положения, которое нанесет серьезный удар по их интересам.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что для России никаких серьезных последствий от новых американских санкций не будет.

"Хочу напомнить, что мы, по сути, всегда жили под санкциями, просто они по-разному назывались. То нам не предоставляли режим наибольшего благоприятствования, то была поправка Джексона-Вэника… Мы к этому привыкли, поэтому ничего нового я здесь не вижу. Мы как вчера уснули со своими мыслями, так и сегодня проснулись. У нас ничего не поменялось. Я хочу успокоить наших граждан: ничего серьезного, страшного в нашей жизни не произойдет. Россия – такая страна, которая может пережить любые санкции", – сказал Владимир Джабаров.

По его мнению, США с помощью все новых ограничений в отношении России пытаются "прикрыть" свои истинные цели.

"На мой взгляд, дело не в тех проблемах, которые описаны в данном законопроекте. Все это – прикрытие, причем, самое примитивное, для экономической войны, которую американцы пытаются развязать против нас. Они пытаются вытеснить нас с энергетического рынка Европы, пытаются навязать своим европейским партнерам дорогой американский сжиженный газ, потом нефть с исключительной целью обеспечения собственных национальных интересов, совершенно не думая о своих союзниках, которым это явно невыгодно", – считает сенатор.

Владимир Джабаров не исключил, что Россия примет ответные меры. Однако, как отметил сенатор, Москва не будет спешить с принятием подобного решения, все тщательно взвесив.

"Чем отличается Россия от многих других стран, так это тем, что мы не делаем поспешных шагов. Все наши меры взвешены, и принимаются они только тогда, когда мы понимаем, что иных путей нет. А уж если будут приняты ответные меры, я уверен, что они будут адекватными и чувствительными для американцев. Но для начала надо, чтобы этот закон (о санкциях США) вступил в силу, а я думаю, что будет еще борьба между американцами и европейцами, которые против этого законопроекта. Это, во-первых. А во-вторых, политическое решение (со стороны России) будет принято только после того, как будут взвешены все "за" и "против"", – заключил Владимир Джабаров.

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