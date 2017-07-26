Мнение: авиастроительная отрасль Украины прекратила свое существование

Украина решила ликвидировать концерн "Антонов". Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что предпринятые меры в отношении концерна были предсказуемы.

Правительство Украины приняло решение о создании специальной комиссии, которая займется окончательной ликвидацией концерна "Антонов" в связи с его переходом в состав "Укроборонпрома". Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Из постановления следует, что в течение двух месяцев компания и связанные с ней структуры будут расформированы, а через три ответственная комиссия должна полностью расплатиться по долгам концерна. Главой ответственного за ликвидацию органа назначен заместитель министра экономического развития Украины Юрий Бровченко.

Решение об упразднении "Антонова" украинские власти приняли в 2016 году. Этот шаг был продиктован вхождением предприятий концерна – Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и "Завода 410 ГА" (Киевского завода гражданской авиации) – в состав объединения "Укроборонпром". Тогда сообщалось, что правительство планирует создать на базе авиагиганта самолетостроительный кластер – "Украинскую авиастроительную корпорацию".

Последние несколько лет концерн находился в состоянии глубокого кризиса. Представитель компании Андрей Хаустов ранее заявил, что в 2016 году "Антонов" не собрал ни одного самолета.

Директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин считает, что предпринятые меры были предсказуемы.

"Расформирование концерна, что называется, напрашивалось. Потому что бюрократическая надстройка, которая была призвана нормализовать совместную работу предприятий авиационной промышленности, оказалась неэффективной. Поэтому ликвидация концерна и его переход были предсказуемы. Украинская авиастроительная отрасль фактически прекратила свое существование: за последний год собран только один самолет, остальное производство перенесено на территорию Ирана, что-то собираются восстанавливать китайцы, в России производство самолетов "Антонова" прекращено. Сама по себе Украина справиться с этой отраслью не может – нет достаточных ресурсов, практически все исчерпано. Все, чем может заниматься этот авиастроительный кластер – это модернизация и поддержание в работоспособном состоянии того парка самолетов, который уже существует", – сказал Василий Стоякин в эфире радио Sputnik.

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