"Бросание дохлых кошек через забор". Эксперт о перехвате Ту-22 ВВС Британии

Британский истребитель сопровождал российские Ту-22 над Черным морем, сообщают королевские ВВС. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Подберезкин, это в целом обычная практика, но есть нюансы.

Самолет британских Королевских военно-воздушных сил подняли в воздух с базы в Румынии, чтобы перехватить российские бомбардировщики, пролетавшие над Черным морем. Об этом сообщается на сайте ВВС Британии.

"Истребитель Королевских военно-воздушных сил "Тайфун" вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когельничану" у Константы на побережье Черного моря из-за приближения стратегических бомбардировщиков Ту-22 Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО", – говорится в сообщении.

Истребители "Тайфун" и Ту-22 не находились в пределах визуальной видимости друг друга. Британский самолет осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками в рамках миссии воздушной полиции НАТО, пока те не покинули зону интересов альянса.

"Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе", – заявил командир базирующейся в Румынии эскадрильи Эндрю Коу.

В последнее время усилилась разведывательная активность НАТО у российских границ. В Минобороны России регулярно сообщают о приближении иностранных самолетов к территории страны. Так, в июле российские истребители по несколько раз в неделю поднимались на перехват "чужих" летательных аппаратов.

Нередки и обратные примеры – последний громкий случай произошел 21 июня, когда польские F-16 приблизились к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем может быть причина активизации подобных действий НАТО.

"Это обычная практика. Хотя я бы отметил здесь две особенности. Во-первых, после 2014 года США и их союзники демонстративно стали проявлять активность, пытаясь показать свою решимость защищать восточноевропейские страны. Их активность резко возросла и на Балтике, и в Черном море. Резко – иногда это означает в десятки раз. И это само по себе, конечно, свидетельствует о состоянии политических отношений, о готовности обострять эти отношения. И второй момент очень важен, на мой взгляд. Давайте попробуем взглянуть на ситуацию со стороны Британии: если бы наши истребители-перехватчики где-нибудь недалеко от Шотландии попытались перехватить (пусть и аккуратно, без визуального контакта) британские ракетоносцы, это, наверное, было бы не очень приятно. То есть речь идет о том, что это делается умышленно, сознательно, чтобы подчеркнуть присутствие стран НАТО", – сказал Алексей Подберезкин.

По его мнению, все подобные действия носят демонстрационный характер.

"Вообще-то это не очень вежливо. Наше Минобороны не очень обращает внимание на такие действия, потому что они аккуратны. Но при этом они есть, и их частота и настырность носят демонстрационный характер. Они сознательно обостряют ситуацию, но боятся, что она выйдет из-под контроля, и мы в ответ сделаем что-то такое, что им мало не покажется. Это как два соседа: один ходит рядом, и он имеет право ходить по своему участку. Но вот он нож начинает показывать. Потом он начинает этот нож точить. Вы имеете право запретить ему это делать? Нет. Но вы делаете для себя соответствующие выводы: я могу тоже сесть и ножик поточить. Дальше начинается стадия перебрасывания через забор дохлых кошек. Мы, по-моему, все эти стадии уже прошли. И теперь начинаем подталкивать кого-то к тому, чтобы за забор летели уже огнеопасные предметы", – заключил Алексей Подберезкин.

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