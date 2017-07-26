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Эксперт: двуличие уже стало нормой для некоторых наших партнеров в СБ ООН

10:5726.07.2017
(обновлено: 10:58 26.07.2017)
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© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета Безопасности ООН по Сирии в Нью-Йорке. 25 сентября 2016 годаЗаседание Совета Безопасности ООН по Сирии в Нью-Йорке. 25 сентября 2016 года
© REUTERS / Andrew Kelly
В СБ ООН заблокировали заявление России по обстрелу посольства в Дамаске. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что некоторые члены Совбеза только заявляют о борьбе с терроризмом, но ничего не делают для этого.

Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске заблокировано в Совете Безопасности ООН, сообщило в пресс-релизе постоянное представительство России при международной организации.

Отмечается, что постпредство распространило среди членов Совбеза короткий проект заявления для прессы с осуждением нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий.

"К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения", – констатировали в российском представительстве.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной Рады Украины в Киеве. Май 2016 года
© РИА Новости / Стрингер
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Там отметили, что партнеры по Совбезу предложили убрать из проекта все важные положения, поэтому российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

"К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии", – подчеркнули в постпредстве.

Дипломаты напомнили, что инциденты с попытками обстрела российского посольства стали все более частыми, и призвали партнеров по Совбезу ООН объединить усилия в борьбе с терроризмом.

Очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске произошла 24-25 июля, несколько снарядов упали на периметр посольства. Также посольство пытались обстрелять 16 июля. Два снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий считает, что независимо от того, как квалифицирован нынешний обстрел в Дамаске,  его должны осудить на международном уровне. 

"В любом случае, дипломатические представительства подлежат принципу неприкосновенности. Теракт это или нет – нарушается принцип неприкосновенности и, как правило, это подлежит осуждению. То, что этого не произошло, говорит о политической и моральной характеристике стран, которые занимают такую позицию. И с этим мир сталкивается не первый раз: заявляют о борьбе с терроризмом, и не делают ничего для этого. Такое двуличие уже стало нормой для некоторых наших партнеров. Это может привести к тому, что сам принцип неприкосновенности диппредставительств может быть поставлен под сомнение", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

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