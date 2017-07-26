Военный эксперт: действия ВМС США в Персидском заливе – откровенное хамство

Иран назвал провокацией инцидент с открывшим стрельбу кораблем ВМС США в Персидском заливе. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что само присутствие там американского флота вызывает вопросы.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал провокацией предупредительный огонь корабля ВМС США по иранскому судну в Персидском заливе, сообщает телеканал Press TV.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник сообщило, что корабль ВМС США во вторник, 25 июля в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно, тип которого не назывался.

Как заявили в КСИР, инцидент произошел на севере залива, американский корабль сблизился с иранским военным судном, которое проводило патрулирование в международных водах, и дважды выстрелил в воздух "с целью провокации и устрашения".

Также отмечается, что иранское судно не обратило внимания на "провокационный и непрофессиональный" шаг со стороны американских военных и продолжило выполнение своей миссии. КСИР ранее заявил, что американский корабль покинул этот район.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что американских кораблей не должно быть в этом районе.

"Речь идет о Персидском заливе – это очень далеко от американских территориальных вод, а огонь открыл американский сторожевой корабль, который, по идее, должен находиться в территориальных водах США. Иран выходит побережьем к Персидскому заливу, он имеет свою территориальную морскую зону, которую контролирует и обеспечивает там безопасность. Что там делает американский флот – это очень большой вопрос. В этом регионе у США несколько крупных военно-морских баз. Они, видимо, контролируют трафик нефтепродуктов. Но с точки зрения мирового морского права и мирового законодательства, действия американцев в регионе противозаконны. Это откровенное хамство. Почему они присутствуют в Персидском заливе? Потому что у них военная операция в Ираке, они пытаются в Сирии насадить демократию. И все остальные государства, которые находятся в этом регионе и не согласны с ними, бесспорно, мешают этому процессу", – сказал Дмитрий Литовкин.

Эксперт отметил, что США уже не раз демонстрировали такое поведение в разных регионах.

"Мы знаем несколько прецедентов, которые происходили в Черном море. Когда наш самолет облетал американский эсминец, включал систему радиоэлектронного подавления, и американцы в шоке уходили. Но ведь американский корабль приближался к нашему побережью, а не наш самолет летел в сторону Америки. Тут подмена понятий: кто в доме хозяин, а кто приходит в гости, и как приходит в гости", – сказал Дмитрий Литовкин.

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