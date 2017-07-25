Политолог о ситуации вокруг санкций: в Европе "показали зубы" США

Евросоюз может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Собеседник агентства отметил, что эта мера – один из возможных вариантов.
Ожидается, что этот вопрос в среду, 25 июля, обсудит коллегия еврокомиссаров.
Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин считает, что Евросоюз хочет "попугать" США.
"Данная активность Европейского союза в отношении американских компаний, конечно, пока носит условный характер. Судя по всему, Евросоюз принял решение попугать своих американских партнеров, которые нарушили, как считает ЕС, и это действительно так, суверенность в таком деликатном деле, как финансирование бизнес-проектов", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.
Однако, по его мнению, европейские чиновники пока не будут спешить с принятием каких-либо мер в отношении США.
"Потому что, с одной стороны, попугать-то США, конечно, можно, но понятно, что последуют определенные серьезные контрмеры со стороны Вашингтона. И в этой связи, я думаю, все-таки европейские чиновники сейчас будут гиперосторожны в попытках организовать проведение каких-то контрмероприятий. С другой стороны, те санкции, которые предложили США в отношении России, Ирана и КНДР действительно серьезно нарушают экономическую суверенность европейских компаний, и для них, возможно, это будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому все будет зависеть от той воли, которую еврочиновники проявят в будущем, а не сейчас. Сейчас они просто, скажем так, показали зубы", – считает политолог.
Во вторник конгресс США проведет голосование по законопроекту, который введет новые санкции против России. Документ предполагает, что президент может наложить санкции на компании, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.
Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
Новые меры сразу же вызвали резкое недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы. Против новых санкций высказались и представители ряда крупных европейских энергетических компаний.