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Политолог о ситуации вокруг санкций: в Европе "показали зубы" США

17:3425.07.2017
(обновлено: 17:35 25.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета в БрюсселеФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Источник в Брюсселе рассказал о возможном ответе ЕС на новые антироссийские санкции США. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобная "активность" европейцев пока носит лишь условный характер.

Евросоюз может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник агентства отметил, что эта мера – один из возможных вариантов.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Не выпустить дракона: новые санкции перевернут отношения США с Россией и ЕС
Ранее Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза на действия США. По данным издания, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы. Еще один вариант предполагает возможность признания ограничений США недействительными на территории ЕС.

Ожидается, что этот вопрос в среду, 25 июля, обсудит коллегия еврокомиссаров.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин считает, что Евросоюз хочет "попугать" США.

"Данная активность Европейского союза в отношении американских компаний, конечно, пока носит условный характер. Судя по всему, Евросоюз принял решение попугать своих американских партнеров, которые нарушили, как считает ЕС, и это действительно так, суверенность в таком деликатном деле, как финансирование бизнес-проектов", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, европейские чиновники пока не будут спешить с принятием каких-либо мер в отношении США.

"Потому что, с одной стороны, попугать-то США, конечно, можно, но понятно, что последуют определенные серьезные контрмеры со стороны Вашингтона. И в этой связи, я думаю, все-таки европейские чиновники сейчас будут гиперосторожны в попытках организовать проведение каких-то контрмероприятий. С другой стороны, те санкции, которые предложили США в отношении России, Ирана и КНДР действительно серьезно нарушают экономическую суверенность европейских компаний, и для них, возможно, это будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому все будет зависеть от той воли, которую еврочиновники проявят в будущем, а не сейчас. Сейчас они просто, скажем так, показали зубы", – считает политолог.

Во вторник конгресс США проведет голосование по законопроекту, который введет новые санкции против России. Документ предполагает, что президент может наложить санкции на компании, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Новые меры сразу же вызвали резкое недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы. Против новых санкций высказались и представители ряда крупных европейских энергетических компаний.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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maskal19811
Лёд тронулся господа)))Поздравляю вас от всей души с этим делом поскольку искренне опасался что здравый смысл вас покинул....
18:06
25.07.2017
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gelava
Пора Путину и Медведеву научится брать деньги для различных нац.проектов у собственного ЦБ, который пока что вкладывает в американские ценные бумаги для развития США, выводя деньги из собственной страны !!!
18:01
25.07.2017
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Юрий Савалей
Да будет он затрагивать вас европейцы, мы вам газ , а вы нам ещё зубы, но мы то проверенный поставщик и с нами можно повыё.....тся и мы слышим критику, а тут без вариантов будет, ни шагу назад, ну нынешняя зима покажет как там Киев будет покупать уголь из США вы там посмотрите, только потом в личку отпишитесь. С Уважением
17:58
25.07.2017
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