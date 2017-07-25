Авиаэксперт: точность авиаударов Су-34 в Сирии неудивительна

Видео точных ударов Су-34 ВКС РФ по ракетной установке террористов в Сирии появилось в интернете. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал о том, что обеспечивает такой блестящий результат.

Новые кадры, снятые с беспилотника, показывают точный авиаудар российского военного самолета Су-34, уничтожившего ракетную установку террористов ИГ* в районе сирийского города Акербат. Как отмечают эксперты, атака была произведена со снайперской точностью. Спрятанная в лесопосадке машина с реактивной системой залпового огня (РСЗО), судя по всему, была поражена авиационной бомбой.

В последнее время ИГ* активно применяет РСЗО и артиллерию в восточной части Хамы, пытаясь сдерживать натиск сирийской армии.

Ранее на видео попал удар новейших российских ракет Х-101 по объектам боевиков в Сирии. Ракеты были выпущены с Ту-95МС по целям на расстоянии в тысячи километров.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что новые авиационные средства поражения, а также развитие тактики ведения боев против террористов в Сирии дают такие блестящие результаты.

"Думаю, что для конструкторов, которые разрабатывали это оружие, данные по точности не являются удивительными, потому что именно этого они и стремились добиться. По мере того, как наши самолеты продолжают вести боевые действия в Сирии, происходит также развитие тактики и наработка боевого опыта, в том числе быстрое реагирование на разведданные, которые поступают со спутников. Подобное взаимодействие дает положительные результаты: экономя боеприпасы, но используя точечные удары, можно добиться поставленной задачи", – сказал Виктор Прядка.

Эксперт напомнил, что модернизация российского военного самолета Су-34 проводится с учетом его боевого применения.

"Первый самолет этой модификации назывался Су-27, далее последовал целый ряд модификаций, в том числе была доработана носовая часть самолета, и летчики стали размещаться в кабине бок о бок. Ведь, кроме пилота, в самолете находится оператор боевого применения – он постоянно следит за целями, анализирует информацию, которая поступает в течение полета и принимает решение о каком-то действии, что в итоге приводит к точным попаданиям нашего оружия по целям", – отметил Виктор Прядка.

* Запрещенная в РФ террористическая группировка

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