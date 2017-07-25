Политолог об обвинениях Трампа в адрес Украины: у лидера США хорошая память

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что тем самым американский лидер продемонстрировал свое отношение к Киеву.

Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?", – написал он в Twitter.

Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Так, по словам Трампа, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб "получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

Ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она.

В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.

Политолог Александр Дудчак считает, что Киев потерял тот интерес США, который был при предыдущей администрации Белого дома.

"Трамп, наверное, вспомнил комментарии во время предвыборной кампании со стороны президента Украины, других политиков, которые встали на сторону оппонентов Трампа. Наверное, пришло время вспомнить. У Трампа, судя по всему, память хорошая, он ничего не забывает, и свое отношение к Украине он уже продемонстрировал. Нынешние киевские власти могли устраивать предыдущую американскую администрацию, а Трампу с его планами Киев в таком виде мало чем интересен. И следует, видимо, ожидать, что руководство США будет называть вещи своими именами. И мы, наверное, увидим еще много интересных новостей со стороны США, их комментариев того, что происходит сейчас на Украине", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Украина действительно косвенно могла оказать определенное влияние на выборы в США.

"Наверное, саботаж – это сильно сказано, но Трампу виднее, что он имел под этим в виду. Не думаю, что украинское руководство вмешивалось в процесс голосования, но вот что действительно могло повлиять на выборы в США, так это позиция Украины, ее интерпретация действий американского руководства: все-таки на Украине происходят серьезные события, которые, по сути, повлияли на отношения во всем мире, на те же российско-американские отношения. Украина, во многом по вине предыдущей американской администрации, стала поводом для ухудшения отношений между такими геополитическими центрами (как Россия и США). А, судя по всему, Трампу ухудшение отношений с Россией не интересно, его интересует прагматичный подход. Пока сложно сказать, что будет дальше. Но в любом случае это позитивный симптом. В Киеве в свое время почувствовали, что могут вести себя безнаказанно, творить все что угодно, но ситуация, скорее всего, изменится", – считает политолог.

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