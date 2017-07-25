Политолог о заявлении СФ по Польше: наши меры заставят поляков задуматься

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны

Совфед предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести санкции против Польши в ответ на закон о сносе памятников советским воинам. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти меры действительно "назрели".

Совет Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, говорится в заявлении, принятом верхней палатой парламента.

Сенаторы попросили поручить профильным ведомствам разработать предложения по возможным мерам в адрес Варшавы. Также предлагается ввести санкции в отношении польских парламентариев, которые выступили инициаторами закона о декоммунизации.

Особенно кощунственным, по мнению сенаторов, стал факт принятия этих поправок 22 июня – в День памяти и скорби, который навечно связан с болью о погибших, замученных и умерших в годы Великой Отечественной войны.

Совфед осудил целенаправленные попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны, предпринимаемые властями Польши.

Также сенаторы попросили главу государства потребовать от Варшавы неукоснительного выполнения Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве и межправительственного Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент пока не принимал никаких решений по поводу инициативы Совфеда.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает такие меры действительно необходимыми.

"Я считаю, что эти меры назрели и что они являются абсолютно правильными. Но думаю, что в большей степени подобного рода меры требуется распространять на экономические отношения. Для поляков наши ответные меры, конечно, не станут тем, что заставит их отказаться от подобных действий по отношению к нашим памятникам. Но, безусловно, это заставит их задуматься, и те политические силы, которые сейчас противостоят "Праву и справедливости" (Ярослава) Качиньского, безусловно, воспользуются этими мерами хотя бы как поводом для того, чтобы вступить с ними в еще более ожесточенную борьбу", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что при освобождении Польши погибло колоссальное число советских солдат. И об этом нельзя забывать.

"В общей сложности 600 тысяч человек убитыми, раненными, пропавшими без вести были потеряны советской армией при освобождении Польши. Это колоссальная цифра, и мы должны постоянно об этом помнить. Надо постоянно напоминать об этом и надо постоянно говорить о тех исторических событиях, которые были во время Великой Отечественной войны и ей предшествовали. В межвоенный период между Польшей и гитлеровской Германией складывались вполне хорошие отношения, и существовала вероятность того, что Польша вместе с гитлеровской Германией будет выступать в качестве агрессора против Советского Союза. Давайте вспомним об этом. И, естественно, в таком контексте Польша уже не будет выглядеть такой милой страной, в которой всегда была только демократия", – сказал политолог.

По его мнению, руководство западноевропейских стран может оказать влияние на действия как Польши, так и стран Прибалтики.

"Давайте напомним и о тех маршах эсэсовцев, которые проходят регулярно в Прибалтике. Сейчас начали обращать внимание на эти явления в Европе, но не предпринимают никаких мер в отношении стран Балтии, в отношении Польши. А вот если Западная Европа введет санкции против стран Прибалтики и Польши – это будет действенной реакцией и заставит руководство этих стран изменить политику", – заключил Богдан Безпалько.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

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