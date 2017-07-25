Аналитик о ролике Савченко: ругань и драки заполонили украинский эфир

Депутат Рады Надежда Савченко почти полминуты матом описывала ситуацию на Украине. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik отметил, что брань стала постоянным явлением в украинском публичном пространстве.

Украинский телеканал NewsOne опубликовал серию видеороликов, в которых политики высказываются о ситуации в стране "простыми словами", в том числе нецензурно. Героиней одного из роликов стала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

В двадцатисекундном видео под названием "Надежда Савченко о политических событиях в Украине простыми словами" депутат успела употребить нецензурные ругательства 11 раз.

Всего телеканал опубликовал три ролика: в двух других "простыми словами" говорят Евгений Червоненко и Максим Гольдарб.

Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, известна резкими выходками. Чуть более месяца назад она показала неприличный жест премьер-министру Владимиру Гройсману. В конце мая прошлого года, вскоре после помилования, она пришла босой на заседание Рады и назвала депутатов "лентяями", а несколько дней спустя охарактеризовала работу парламента нецензурными словами.

Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ругань и драки стали постоянным явлением в украинском публичном пространстве.

"В деревне у колодца, у тына, может быть, принято выяснять отношения руганью. Меня очень сильно раздражает не только то обстоятельство, что на Украине это общепринято, а что это стало общим местом в теле- и радиоэфире. Ругань и драки заполонили эфир. И это очень напрягает, потому что хочется услышать взвешенное мнение аналитика, а вместо этого мы слушаем брань. И совершенно неважно, по какому поводу она раздается, потому что в реальности она раздается по всякому поводу. Как можно характеризовать таких людей? В прежние времена их просто не допустили бы в эфир, не говоря уже о публичной политике. Кроме того, есть общепринятые стандарты журналистики. То обстоятельство, что телеканалы оказались приватизированы – на Украине это повальное явление – они выражают точку зрения того или иного олигарха. И поэтому, каков уровень мышления олигарха, таков и уровень речи на каналах", – сказал Роман Манекин.

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