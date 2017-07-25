Борис Михайлов о дисквалификации Даниса Зарипова: у него есть шанс

Хоккеиста Даниса Зарипова дисквалифицировали на два года за допинг. В эфире радио Sputnik бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов выразил сожаление по поводу информации о допинг-тесте.

Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов отстранен от участия в играх КХЛ до 22 мая 2019 года: хоккеист сдал положительный допинг-тест во время чемпионата 2016/17, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Представители лиги отметили, что в прошлом сезоне допинг-пробы у игроков КХЛ брали не только российские специалисты, но и представители Международной федерации хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, к работе привлекали несколько международных агентств и лабораторий.

В пробе Зарипова нашли препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

В КХЛ подчеркнули, что регулярно сообщают клубам о препаратах, включенных в список WADA. Все спорные вопросы медики команд могут уточнить в медицинском управлении КХЛ.

Данис Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, форвард трижды становился чемпионом мира в составе российской сборной.

В эфире радио Sputnik двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов выразил сожаление по поводу информации о допинг-тесте Зарипова.

"Эта новость стала для меня неожиданной, потому что это ведущий игрок КХЛ. Может быть, это какое-то недоразумение? Но если это правда, то он, безусловно, должен быть наказан. Российский спорт должен быть чистым – за это мы боремся. Не дай бог, чтобы допинг был в хоккее. Я очень сожалею, что это случилось с Зариповым. Но у него есть шанс – подать апелляцию. Конечно, надо бороться за себя. Ведь если они не подадут апелляцию, то, значит, они согласятся с тем решением, которое принято Международной федерацией и КХЛ", – сказал Борис Михайлов.

Как стало известно, "Ак Барс" совместно с магнитогорским "Металлургом" окажут Данису Зарипову всестороннюю помощь по вопросам апелляции на решение об отстранении в связи с положительной допинг-пробой. Об этом заявил агентству "Р-Спорт" директор ООО "СКП "Татнефть – Ак Барс" Шамил Хуснутдинов.

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