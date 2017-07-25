Мнение: США в ответ на санкции рискуют получить от РФ "жесть" доброй воли

Президент США Дональд Трамп не намерен отменять антироссийские санкции, сообщили в Белом доме. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Россия может пойти на ответные меры.

Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции в отношении России, Ирана и КНДР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения отменить их, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку", – сказала Сандерс журналистам.

Выражение "наилучшая сделка" часто использует сам Трамп для описания преимуществ, которые США получат от того или иного решения.

По словам Сандерс, Трамп намерен изучить документ и "посмотреть, каким будет итоговый результат".

Законопроект о новых санкциях может быть рассмотрен палатой представителей конгресса США 25 июля. Документ предполагает, в частности, сокращение срока рыночного финансирования для подсанкционных российских банков и нефтегазовых компаний. Также он дает возможность вводить меры против компаний, которые намерены инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов. Отдельным пунктом говорится о стремлении США противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы не смогут противостоять политике США. Это может сделать только Россия, считает он.

"Европа однозначно не будет противостоять этому мощному и хамоватому давлению Соединенных Штатов (причем давлению не только на Россию, но и на Европу) просто потому, что у Европы нет для этого сил. Но посмотрите: под американские санкции подпадают лица, которые планируют вкладывать более пяти миллионов долларов в год или одновременно более миллиона долларов в строительство экспортных трубопроводов. А это называется недобросовестная конкуренция. Совершенно очевидно, что американское правительство продвигает собственный газ на европейский рынок, используя политические санкционные меры. И Трамп однозначно их подпишет. Но если Европа не будет сопротивляться, то для меня встает вопрос: а каким будет наш ответ? У нас была надежда на нормализацию отношений с США, мы дали достаточно времени Трампу проявить себя. Но он связан по рукам и ногам, он находится во враждебном окружении. Поэтому, как говорится, ничего личного. Считаю, что Россия должна сейчас проявить не жест, а "жесть" доброй воли", – сказал Александр Домрин.

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