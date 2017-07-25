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Военный эксперт: США не могут догнать Россию в Арктике, вот и "вопят"

12:5125.07.2017
(обновлено: 12:52 25.07.2017)
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© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"Перейти в фотобанкГоловной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-ПетербургеГоловной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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Возможное появление у РФ боевых атомных ледоколов с лазерными установками напугало американские СМИ. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в США намеренно преувеличивают угрозу.

Возможное появление у России боевых атомных ледоколов с лазерными установками вызывает опасения у американских СМИ. Как пишет издание The National Interest, речь идет о заложенном в апреле на Адмиралтейских верфях многофункциональном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", который войдет в строй после 2020 года. Это патрульный боевой ледокол, способный преодолевать лед толщиной до полутора метров. Немецкий журнал Stern уже назвал его "стальным кулаком русской ледовой армады". Таких "кулаков" у российского  ВМФ будет два.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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Многофункциональный корабль "Иван Папанин" способен эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей. Предназначен он для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях. Патрульный ледокол имеет вооружение для артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям, а также вертолет, беспилотные летательные аппараты и два скоростных боевых катера типа "Раптор". 

При этом больше всего американцы, как отмечает The National Interest, боятся лазера-ледореза. В статье выражается опасение, что раз лазер может разрезать толщу льда, то для него не составит проблем уничтожить ракету, дрон или повредить другой корабль.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец считает, что подобные статьи необходимо рассматривать в контексте антироссийской пропаганды.

"Все эти "вопли" нужно расценивать в контексте антироссийской американской пропаганды, которая сто обыкновенных мух будет зачислять в беспилотные летательные аппараты, которые "шастают" через Европу и Атлантику в Америку. Правдой же является то, что и в Америке, и в Китае действительно идут разработки лазерного оружия. Но успехи по этой части весьма и весьма скромны. Работа так называемых лазерных пушек пока еще скромна, поскольку лазерный луч рассеивается, он работает на небольшое расстояние. А что касается резания льда, то лед находится впритык к носу ледокола, и такие эксперименты действительно проводятся, и ничего нового здесь нет. Россия уже давно говорила, что мы работаем в этом направлении", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

По его словам, опасения американцев беспочвенны.

"У нас там (в Арктике) не только ледоколы, о которых идет речь, но есть катера и корабли арктического класса. Они просто имеют усиленное оборудование, рассчитанное на то, чтобы ломать паковые льды. Это очень толстые льды и для того, чтобы наши корабли проходили через них, нужна и хорошая сталь на эти корабли, и сильные установки, и, конечно, лазерные установки. Но дальность их "огня" достаточно скромна – несколько десятков метров. Кстати, американцы по этой части идут с нами, как говорится, "ноздря в ноздрю"", – отметил военный обозреватель.

По его мнению, больше всего Западу не нравится то, как уверенно Россия осваивает свою часть Арктики.

"То, что сделано за последние четыре года – нас не догонишь. Мы не только прибирались в Арктике, вывезли оттуда 65 тысяч ржавых бочек – я уже не говорю о миллионах тонн ржавого оборудования, которое было там брошено. И Америка, и Канада, даже Австралия и Китай претендуют на свою часть Арктики, которую мы называем просто "русской". Москва много раз призывала мировое сообщество: давайте сядем и раз и навсегда договоримся о границах в Арктике. Сейчас, пока мир не хочет садиться и договариваться, мы пытаемся закрепить свои родные российские границы. Это не нравится ни американцам, ни французам, ни канадцам – никому. А мы спокойно и уверенно "садимся" в "русском секторе" Арктики. Мы там "усаживаем" самодостаточную группировку войск, у нас там все арктическое: арктические снегоходы, арктическое жилье, самолеты, катера и вертолеты. Это все приспособлено для того, чтобы надежно защитить "русский сектор" Арктики. Вот отсюда западный и, особенно, американский "вой" и идет", – заключил Виктор Баранец.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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