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Политолог о словах Эрдогана про С-400: США хотят всем диктовать условия

12:3025.07.2017
(обновлено: 12:33 25.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не понимает тревогу США по поводу покупки Анкарой у России С-400. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае сложилась уникальная ситуация.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит никаких причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд отметил, что российско-турецкая сделка о покупке зенитной ракетной системы С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военный эксперт: покупка Турцией С-400 будет означать, что США проиграли РФ
"Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить – туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400", – заявил турецкий лидер.

Он также отметил, что российские и турецкие ведомства сейчас находятся в стадии переговоров, которые "в основном завершились", и выразил уверенность, что Турции "сделает этот шаг".

Эрдоган также удивился, что США проявили обеспокоенность возможной сделкой между Анкарой и Москвой по поводу покупку С-400, хотя Вашингтон не обращает внимания на приобретение Турцией другого вооружения.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что США привыкли диктовать свои условия, а в данном случае Турция принимает самостоятельное решение, что вызывает недовольство у Вашингтона.

"Сложилась уникальная ситуация, когда Турция обратилась к России за передовыми зенитно-ракетными комплексами С-400. Смысл сводится к тому, что Турция сразу выпадает из системы противовоздушной обороны НАТО. И это серьезно беспокоит не только НАТО, но и, прежде всего, США. Соединенные Штаты, как доминирующая страна не только в Североатлантическом альянсе, но претендующая на эту роль в мире, хотели бы диктовать условия всем государствам – кому, где, какое оружие закупать", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, американцам не нравится, что российские вооружения и военная техника востребованы во многих странах.

"На сегодняшний день оказывается, что российское оружие востребовано не только в Турции, но и в Ираке, и в других государствах сейчас ставится вопрос о том, чтобы получить высокого класса вооружение и боевую технику. Тем более что с Россией всем нравится иметь отношения на рынке вооружений", – отметил военный политолог.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт по поставке систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, только с КНР. Ведутся также  переговоры с Турцией и Индией. 

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Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"

 

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