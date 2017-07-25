Политолог о словах Эрдогана про С-400: США хотят всем диктовать условия

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит никаких причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Ранее глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд отметил, что российско-турецкая сделка о покупке зенитной ракетной системы С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне.
Он также отметил, что российские и турецкие ведомства сейчас находятся в стадии переговоров, которые "в основном завершились", и выразил уверенность, что Турции "сделает этот шаг".
Эрдоган также удивился, что США проявили обеспокоенность возможной сделкой между Анкарой и Москвой по поводу покупку С-400, хотя Вашингтон не обращает внимания на приобретение Турцией другого вооружения.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что США привыкли диктовать свои условия, а в данном случае Турция принимает самостоятельное решение, что вызывает недовольство у Вашингтона.
"Сложилась уникальная ситуация, когда Турция обратилась к России за передовыми зенитно-ракетными комплексами С-400. Смысл сводится к тому, что Турция сразу выпадает из системы противовоздушной обороны НАТО. И это серьезно беспокоит не только НАТО, но и, прежде всего, США. Соединенные Штаты, как доминирующая страна не только в Североатлантическом альянсе, но претендующая на эту роль в мире, хотели бы диктовать условия всем государствам – кому, где, какое оружие закупать", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.
Кроме того, по его мнению, американцам не нравится, что российские вооружения и военная техника востребованы во многих странах.
"На сегодняшний день оказывается, что российское оружие востребовано не только в Турции, но и в Ираке, и в других государствах сейчас ставится вопрос о том, чтобы получить высокого класса вооружение и боевую технику. Тем более что с Россией всем нравится иметь отношения на рынке вооружений", – отметил военный политолог.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт по поставке систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, только с КНР. Ведутся также переговоры с Турцией и Индией.
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