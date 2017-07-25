Мнение о заявлении Меркель и Макрона по Донбассу: война актуальна для Киева

"Нормандская четверка" призвала немедленно прекратить огонь в Донбассе, говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политический обозреватель Владимир Скачко, призывы на Киев не действуют.

Лидеры "нормандского формата" договорились, что Минские договоренности необходимо реализовать в полном объеме, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора в формате "четверки".

В ходе телефонных разговоров в "нормандском формате" Берлин и Париж выдвинули список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо осуществить разведение сил и тяжелых вооружений.

Кроме того, лидеры "нормандского формата" договорились также поддержать взаимные шаги сторон на Донбассе для возобновления экономических отношений, призвали к скорейшему обсуждению деталей. В заявлении также указано, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится в августе, сами главы государств и правительств условились продолжать телефонные переговоры.

В заявлении указано, что "в начале телефонного разговора" в нем также приняли участие глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и его заместитель Александр Хуг, которые "сообщили об актуальном положении в Донбассе, а также об особых вызовах перед Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ".

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik усомнился в том, что призывы о прекращении огня будут услышаны в Киеве.

"Обычно произносятся дежурные слова, что мир нужно соблюдать, огонь нужно прекратить. Но огонь не прекращается. В июне этого года вроде подписали так называемое "хлебное перемирие", чтобы по обе стороны окопов смоли собрать урожай. И это не соблюдается. Под разговоры о мире продолжается война. Тот же спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сказал занимательную фразу: Украина – это процветающее государство, которому нужно сохранить территориальную целостность и обеспечить мир. Двойственная ситуация – в процветающем государстве не может быть войны", – сказал Владимир Скачко.

Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ политический обозреватель назвал формой давления Киева на юго-восток страны.

"Это форма давления, с одной стороны, на людей в (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР, а с другой – форма подтверждения собственной нужности для западных кураторов. Как показал, например, визит Курта Волкера в Донецк, война по-прежнему остается очень актуальной. Зачем это нужно – непонятно. Есть подозрение, что Волкер, толкая режим Порошенко на войну, хочет сделать этот режим еще более ручным. Но и Порошенко это выгодно – только война дает ему получать всестороннюю западную помощь: от денег до вооружения и политического и дипломатического содействия в таких мероприятиях", – сказал Владимир Скачко.

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