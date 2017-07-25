Политолог: Тиллерсон столкнулся с "вечной проблемой" в работе госсекретаря

CNN сообщил о возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ключевой причиной стало недовольство Тиллерсона вмешательством в его кадровую политику.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, передает CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии.

По данным телеканала, у Тиллерсона возникли серьезные разногласия с Белым домом по вопросам выстраивания диалога с Ираном и кадровой политики внутри госдепа. Кроме того, госсекретарь якобы назвал непрофессиональными последние публичные заявления Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса.

Источники отметили, что ранее в разговорах с близкими друзьями Тиллерсон заявлял, что может покинуть пост до конца года, поскольку разочарован работой в качестве главы внешнеполитического ведомства.

Собеседники телеканала подчеркивают, что перед своим уходом Тиллерсон намерен провести реорганизацию в госдепартаменте. По его мнению, в ведомстве нет дисциплины, а сотрудники дипломатического ведомства уклоняются от принятия решений.

Рекс Тиллерсон занял должность госсекретаря США в феврале. На этом посту он сменил демократа Джона Керри.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев выразил мнение, что Тиллерсон не доволен вмешательством в его кадровую политику.

"Думаю, с его стороны ключевой причиной является недовольство вмешательством в его кадровую политику. Как и во многих других странах, послов, например, назначает президент, но руководит ими глава внешнеполитического ведомства. В этом противоречии – вечная проблема деятельности госсекретаря при всех президентах. А при таком резком и размашистом президенте как (Дональд) Трамп это может стать большой проблемой. Тем более, что (Рекс) Тиллерсон – не профессиональный дипломат, он не очень хорошо знает эти круги, ему и так там трудно. А в условиях, когда ему не дают свободы в кадровой политике, ему становится очень трудно. Переговорщик он хороший, но какой он руководитель дипломатов, которых он не знает и, по некоторой информации, не очень любит? И виноват ли в этом Тиллерсон? Или все-таки тот, кто его на это место назначил", — сказал Дмитрий Журавлев.

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