Политолог о переговорах "нормандской четверки": Киев приукрашивает нюансы

Лидеры "нормандской четверки" Владимир Путин, Эмануэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил надежду, что давление на Киев будет усилено.

Президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией Минских соглашений, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате "нормандской четверки". Были заслушаны отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ", – говорится в сообщении.

После этого, по данным пресс-службы, лидеры "обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей, добавляет пресс-служба Кремля.

В свою очередь пресс-служба украинского президента сообщила, что лидеры стран "нормандского формата" в ходе телефонных переговоров отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В пресс-службе добавили, что Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что заявления украинской стороны по итогам подобных переговоров зачастую расходятся с реальным положением дел.

"Сообщения пресс-службы Порошенко о нюансах телефонных переговоров "нормандского квартета" зачастую приукрашивают действительность. Центральной темой оставалась невозможность прекращения огня на Донбассе, как это происходит сейчас. Поскольку представители ОБСЕ имели возможность доложить об этом непосредственно. Что касается риторики Порошенко относительно ввода миротворцев, это уже стало его регулярным заклинанием, на всех площадках он его произносит, его цель – ввести любой иностранный контингент на линию соприкосновения и дальше с помощью него захватить контроль над границей. Это часть риторики Порошенко, но она никакого значения не имеет в рамках "нормандских обсуждений"", – сказал Александр Асафов.

При этом он выразил надежду, что лидерам "нормандской четверки" удастся оказать давление на Киев с тем, чтобы принудить его к выполнению Минских соглашений.

"Судя по заявлениям пресс-служб других лидеров, будет продолжена работа над "дорожной картой". И я надеюсь, что стороны усилят давление на Порошенко и не позволят украинской стороне саботировать Минские соглашения дальше", – сказал политолог.