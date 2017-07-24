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Эксперт: ситуация с "Гетманом Сагайдачным" – "убедительный распил"

18:3424.07.2017
(обновлено: 18:35 24.07.2017)
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© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкУкраинский фрегат Гетман Сагайдачный на военных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015Украинский фрегат Гетман Сагайдачный на военных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015
© РИА Новости / Денис Петров
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Военная прокуратура Украины подала в суд на компанию, ремонтировавшую фрегат "Гетман Сагайдачный", у которого сразу после ремонта вышел из строя двигатель. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik напомнил о другом грандиозном проекте Киева.

Украинская военная прокуратура обратилась в суд с иском на компанию-подрядчика, выполнявшую ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный", который является флагманом ВМФ Украины. Как сообщается на сайте генеральной прокуратуры Украины, дизельный двигатель фрегата вышел из строя сразу после ремонта, проведенного в рамках государственного оборонного заказа.

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат Гетман Сагайдачный
© Фото : Public domain
Политолог об инциденте с флагманом ВМС Украины: "попахивает" кражей денег
Как говорится в сообщении, военная прокуратура обратилась в суд "с целью устранения нарушений закона" и "учитывая возможные негативные последствия" для ВМС Украины.

Фрегат "Гетмана Сагайдачного" был отправлен на техосмотр на Черноморский судоремонтный завод в середине мая. На ремонт, по данным украинского "5 канала", было выделено 14,5 млн гривен из госбюджета. При этом отмечается, что тендер на проведение планового ремонта был объявлен в декабре прошлого года, его победителем стал киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков считает, что большую часть денег, выделенных на ремонт украинского фрегата, попросту "распилили".

"На его ремонт было выделено порядка 15 млн гривен, это вполне достойная сумма. Учитывая, что в целом это очень небольшой корабль, для него эта цена очень большая. Фактически за эти деньги можно провести модернизацию и полное перевооружение этого корабля. А здесь, судя по всему, прошла не модернизация, а просто ремонт, его просто привели в порядок, чтобы он мог элементарно осуществить выход в море. Но сейчас выяснилось, что ремонт был проведен, скажем так, недостойно. Денег, которые выделили, для капитального ремонта было не просто достаточно, а сверхдостаточно, за эти деньги можно было заменить все механизмы. Но, по всей видимости, как это характерно для нынешней украинской правящей элиты, эти деньги "распилили" – убедительно, надежно и хорошо, и на ремонт практически ничего не осталось. Поэтому и произошло то, что произошло", – сказал Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

Он напомнил историю со строительством "стены" на границе Украины с РФ. В 2015 году Киев утвердил план проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее его переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (160 млн долларов). Сейчас Генпрокуратура Украины расследует факт присвоения бюджетных средств в размере более 3,8 млн долларов при строительстве "стены".

По мнению военного эксперта, в данном случае складывается аналогичная ситуация.

"Я думаю, что этот фрегат постигнет судьба "стены" на границе с Россией, на которую выделили большие деньги, и все их "распилили". Думаю, здесь будет то же самое. Дело в том, что украинские власти отчетливо понимают, что они временщики, и они сейчас любыми способами сколачивают себе состояние, используя любые общегосударственные проекты. Поэтому надо понимать, что никакого интереса в поддержании военной техники в боевом состоянии у них нет. Примитивный "распил" денег: распилить, нахапать и сбежать – вот психология и логика украинских властей. Так что у украинского военно-морского флота нет никаких перспектив", – заключил Константин Сивков.

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tvell
А вообще, ну че те сказать?
В мире все как обычно. Все воруют, друг друга душат, в общем идет нормальная цивилизованная жизнь Макдональдсов везде понастроили — че-то у вас их, кстати, не видно — что не может не радовать.
19:02
24.07.2017
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