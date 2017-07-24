Эксперт о резне с бензопилой в Швейцарии: здесь мотива я не вижу

Мужчина с бензопилой напал на людей в швейцарском городе Шаффхаузен. Бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что со стороны патрульно-постовой службы города был допущен явный недосмотр.

Неизвестный мужчина с бензопилой совершил нападение на прохожих в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, по меньшей мере пять человек ранены, двое из них серьезно, пишет газета Blick со ссылкой на полицию.

По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на людей в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться на белом Volkswagen Caddy. По данным полиции, нападение не было терактом.

Как сообщает газета Temps, неизвестный напал на филиал страховой компании CSS Assurance, двое сотрудников которой пострадали.

Район старого города перекрыт, полиция ищет подозреваемого. Всех пострадавших доставили в больницу. Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия. Полиция распространила фотографию предполагаемого злоумышленника.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это мог быть психически нездоровый человек.

"Здесь мотива я не вижу. Человек завел бензопилу и начал кромсать ею прохожих. Я склоняюсь к одной мысли: человек психически нездоров. Если бы был мотив, то человек выкрикивал бы какие-то лозунги, требования. Но в данном случае мы об этом не слышали. Он просто завел пилу и стал пилить всех проходящих людей", – сказал Михаил Игнатов.

По его мнению, со стороны патрульно-постовой службы города был допущен явный недосмотр.

"Полицейские, которые несут патрульно-постовую службу, должны были его визуально обнаружить. Ведь центр города, и вдруг идет человек с бензопилой! Тут вопрос возникает: "Что ты здесь делаешь? Это не лес, и ты не лесоруб". Необходимо было подойти к нему, проверить, доставить в участок для проверки личности, взять с него объяснения, зачем ему бензопила. Если он несет ее в большом рюкзаке, то попросить предъявить вещи для досмотра. В условиях террористической угрозы это нормальные меры, они никак не ущемляют права человека. Я думаю, что это визуальный недосмотр патрульно-постовой службы, которая призвана нести службу по охране общественного порядка", – сказал Михаил Игнатов.

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