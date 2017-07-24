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Военный эксперт: покупка Турцией С-400 будет означать, что США проиграли РФ

16:2824.07.2017
(обновлено: 16:42 24.07.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской областиЗенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пентагон выразил обеспокоенность возможной покупкой Турцией C-400 у России. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что для этого у американцев есть все основания.

Покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались не верны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность", – ответил Данфорд на вопрос, считают ли США проблемой покупку Турцией российских систем ПВО, о которых сообщили некоторые СМИ.

Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военный эксперт: один наш С-400 заменяет четыре американских Patriot PAC-3
Вместе с тем, неделей ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что намерение Турции приобрести С-400 – ее суверенное решение.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что это показывает, что американцы проигрывают России в конкурентной борьбе.

"Если у кого-то и появляется беспокойство по этому поводу, то, прежде всего, у американских военно-промышленных компаний, которые в данном случае проиграли конкурентное соревнование российскому концерну "Алмаз-Антей", который является разработчиком и производителем зенитно-ракетных систем С-400. Напомню, что аналог этой системы – американский комплекс Patriot PAC-3 – это новейшая версия американского ЗРК указанной марки. И победа в конкурентных преимуществах С-400 вызывает очень сильный мультипликативный эффект. Потому что Турция, страна НАТО, выбирает для своей противовоздушной и противоракетной обороны  российскую систему. Это означает, что по уровню технологий и разработок в данной сфере мы опережаем США. Потому что Турция, в данном случае, берет все лучшее, что есть на мировом рынке", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.

По его словам, это суверенное решение Турции. 

"Не каждая страна НАТО может себе позволить игнорировать точку зрения США. А в данном случае президент (Реджеп Тайип) Эрдоган абсолютно суверенен в выборе той системы воздушно-космической обороны, которая будет обеспечивать безопасность Турции", – отметил военный эксперт.

По его словам, различие подходов в США относительно возможной сделки вполне объяснимо.

"Глава Пентагона выступил как политик. Но это только заявление, и оно не означает, что США приветствуют эту сделку. Конечно, нет – она бьет по геополитическим и финансовым интересам США. Что касается заявлений, которые звучали из объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, то там – люди, которые не привыкли утруждать себя политесами. Они говорят прямо – им не нравится то, что российская система  С-400 будет состоять на вооружении страны-члена НАТО, потому что это влияние, это показатель конкурентных преимуществ России. Поэтому и идут такие оценки", – отметил Игорь Коротченко.

По его мнению, нет оснований опасаться, что российские ЗРК, попав в руки страны-члена НАТО, будут использованы против самой России.

"Во-первых, мы поставляем экспортную версию С-400, на которую утвержден экспортный паспорт экспортного облика. Второе: Турция как покупатель предоставляет сертификат конечного пользователя. Это означает, что эти системы не будут реэкспортированы либо переданы в руки других государств. И, наконец, важно понимать, что по уровню интеллекта новая система С-500, которая идет для вооруженных сил России, значительно опережают С-400", – заключил военный эксперт. 

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