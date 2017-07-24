Эксперт: Китай демонстрирует, что в случае войны он будет на стороне России

В Балтийском море проходят российско-китайские маневры "Морское взаимодействие – 2017". Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik отметил, что сам факт появления китайских ВМС в регионе дает определенный сигнал.

В Балтийском море 24-27 июля проходит активная фаза российско-китайских маневров "Морское взаимодействие – 2017". Это первый в истории визит китайских ВМС в Балтийское море. В составе китайского отряда кораблей ракетный эсминец "Чанша", ракетный сторожевой корабль "Юньчэнь" и судно обеспечения "Ломаху".

Всего в учениях задействовано около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов двух стран. Проводятся совместные тренировки по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Основные цели учений – повышение эффективности взаимодействия военных моряков России и Китая, совместное противодействие угрозам безопасности, отработка слаженности действий экипажей.

Информагентство Синьхуа сообщает об "укреплении и расширении стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией, углублении дружбы и предметного сотрудничества двух флотов".

Совместные маневры ВМС Китая и ВМФ России на Балтике никому не угрожают, но демонстрируют значительный потенциал взаимодействия сторон в оборонной сфере.

Китай демонстрирует, что в случае конфликта он будет оказывать поддержку России в любой точке мира. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

"Сам факт появления китайцев в Балтийском море говорит о том, что Китай собирается взаимодействовать с Россией не только на Дальнем Востоке, но и в других районах, решая задачи обеспечения национальной безопасности. Надо подчеркнуть, что китайский ВМФ сейчас не имеет инфраструктурной основы для того, чтобы осуществлять действия в таких удаленных районах. Тем не менее, китайцы здесь проводят учения. Тем самым Китай демонстрирует всем, что в случае возникновения конфликта он будет вести боевые действия на стороне России в качестве ее союзника. И тут дело не только в Балтийском море, а именно в том, что Китай будет вести во всех регионах мира боевые действия совместно с Россией, поддерживая ее действиями своей авиации, а при необходимости и сухопутных войск. Вот смысл этого посыла", – сказал Константин Сивков.

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