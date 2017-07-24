Политолог: заявление Пентагона о военной мощи РФ – это отлично!

Вашингтону необходимо не допустить начала конфронтации с Москвой, заявил представитель Пентагона Джозеф Данфорд. В эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов назвал это заявление адекватной оценкой РФ со стороны американских военных.

Вашингтону необходимо не допустить начала конфронтации с Москвой, так как речь идет о ядерной державе, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Он отметил, что "огромную угрозу" со стороны Москвы можно сравнить с опасностью, исходящей от таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Но, по его словам, именно у России имеется наибольший потенциал в военной области. Он добавил, что по этой причине нужно конкурировать с Кремлем в этой и киберсферах, а также усиливать партнерство с НАТО.

Днем ранее бывший директор американской разведки Джеймс Клэппер также назвал Россию "экзистенциальной угрозой". По его словам, русские "продвигают экзотическое оружие, и у них очень агрессивная противокосмическая программа".

В то же время мнение экс-главы Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Майкла Хайдена расходится с позицией Клэппера. По его словам, Россия – "очень срочная, но не экзистенциальная угроза".

В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов высказал мнение, что американские военные дают вполне реальную оценку военной мощи Российской Федерации.

"Оценка адекватная, и она никогда со стороны Пентагона в отношении России не менялась. Еще со времен Советского Союза существует утверждение, которого СССР не опровергал, да и Россия теперь не опровергает, что ядерного запаса Российской Федерации хватит, чтобы семь раз уничтожить Америку… Это в первую очередь понимают военные. У нас так исторически сложилось, что, как ни странно, с американскими военными было гораздо легче найти общий язык, чем с политиками и дипломатами. И данное заявление Пентагона в большей степени адресовано не Российской Федерации, а сенату США и именно американским средствам массовой информации", – сказал Вячеслав Смирнов.

Политолог добавил, что к подобным заявлениям представителей Пентагона стоит относиться положительно.

"Надо только приветствовать такие заявления, на самом деле, они только положительные. Ну да, действительно, Россия представляет опасность для Соединенных Штатов. Это отлично! Именно на этом и держится концепция ядерного сдерживания", – заключил Вячеслав Смирнов.

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