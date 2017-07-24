Эксперт об итогах МАКС-2017: вскоре мы получим много приятных новостей

Россия на МАКС-2017 заключила контракты на 400 млрд рублей. Авиаэксперт Андрей Фомин в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что количество заказчиков и твердых контрактов на поставку российских самолетов будет неуклонно расти.

Сумма подписанных в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 контрактов и соглашений о намерениях по поставкам российской авиатехники составила 400 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Авиасалон проходил в подмосковном Жуковском 18-23 июля. Участниками выставочной программы, отмечает Минпромторг, стали 880 компаний из 36 стран, что превысило показатели 2015 года.

МАКС-2017 превысил показатели предыдущей выставки по количеству экспонентов и международному охвату. Площадь экспозиции в павильонах составила 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении. Крупнейшими сделками салона стали твердый контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14.

Авиаэксперт, главный редактор журнала "Взлет" Андрей Фомин в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что количество заказчиков и твердых контрактов на поставку этих самолетов будет неуклонно расти.

"МАКС-2017 прошел на очень высоком уровне, с еще более высокими результатами, и есть все перспективы для развития авиационного бизнеса в России. Наша авиация в настоящее время находится на подъеме – совсем недавно создан принципиально новый пассажирский самолет МС-21. В конце мая он взлетел, а на авиасалоне уже заключены первые твердые контракты и ряд соглашений о намерении поставок непосредственно авиакомпаниям. Есть основания предполагать, что в ближайшие годы, когда самолет завершит все сертификационные испытания и начнет поступать в эксплуатацию, количество заказчиков и твердых контрактов будет неуклонно расти", – сказал Андрей Фомин.

Он отметил, что российская авиационная военная техника традиционно пользуется спросом во многих странах мира, и перечень этих стран продолжает расширяться: к традиционным рынкам в Индии и Китае прибавляются рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В то же время, по словам эксперта, Россия выходит на мировой рынок гражданской авиации, и это стало тенденцией последнего времени.

"Тенденция последнего времени – это то, что Россия выходит и на мировой рынок гражданской авиационной техники. Первый наш прорывной продукт был Sukhoi Superjet 100, который уже четвертый год успешно эксплуатируется в Латинской Америке – 20 самолетов успешно летают с показателями эксплуатации не хуже ведущих западных авиалайнеров. В прошлом году началась эксплуатация Superjet в Европе, что можно считать подлинным прорывом нашей гражданской авиатехники. В этом году начата их эксплуатация в Бельгии. Создание среднемагистрального самолета МС-21, отвечающего всем современным стандартам, дает основание надеяться, что с этим проектом мы сможем развить тот успех, который достигнут с Superjet. Думаю, что в последующие годы мы получим много приятных новостей в этом отношении", – заключил Андрей Фомин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



