Политолог: посещение делегацией Госдепа Донбасса выглядит как проверка

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и делегация Госдепа посетили Донбасс. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данный визит лишний раз подтверждает – Белый дом воспринимает Киев, как своего вассала.

Делегация госдепартамента США во главе со спецпредставителем Куртом Волкером посетила штаб оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донбассе, они ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины.

Вместе с делегацией в Донбасс прибыла и посол США на Украине Мари Йованович. Со стороны вооруженных сил Украины американских чиновников и дипломатов сопровождали руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.

По данным ведомства, члены делегации ознакомились со спецификой управления военными формированиями.

Политолог Иван Мезюхо считает, что визит Курта Волкера на Украину лишний раз подтверждает несамостоятельность Киева.

"На мой взгляд, посещение делегацией государственного департамента США во главе с Куртом Волкером оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донбассе выглядит, как проверка освоения денежных средств, выделенных Вашингтоном на проведение так называемой АТО и мероприятий, с ней связанных. А последующая встреча представителей Госдепа с украинским руководством свидетельствует о том, что Белый дом воспринимает Киев, как своего вассала. Если бы Украина была действительно независимым государством, то она бы не обсуждала с Госдепом вопросы своего суверенитета и территориальной целостности", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по мнению Ивана Мезюхо, визит делегации Госдепа на Украину также может быть связан со сбором информации для дальнейших антироссийских "вбросов".

"Не исключаю, что в скором времени западные державы "вбросят" в информационное пространство новые антироссийские заявления, в которых Москва будет обвинена во всех проблемах Украины. Ну что ж, они не первый раз будут это делать. Мне кажется, американской стороной будет произведен поиск каких-нибудь новых информационных тем, в которых можно будет делать те или иные антироссийские заявления. Я не исключаю, что Киев здесь предоставит какие-нибудь фейковые свидетельства, например, о якобы нарушениях прав человека со стороны России. Так что, не исключаю, что данный визит нужен еще и для сбора материалов, чтобы делать очередные антироссийские заявления", – сказал политолог.

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