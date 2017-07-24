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Политолог: новые санкции США разрушают единство блока противников России

11:0924.07.2017
(обновлено: 11:10 24.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в БрюсселеФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Евросоюзе не исключают контрмер на новые американские санкции против России, пишут СМИ. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вводя пакет санкций, США борются не столько против России, сколько против ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России, пишет Financial Times. 

В распоряжении газеты оказался документ, который Еврокомиссия рассмотрит на заседании в среду.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мнение: Германия хочет поторговаться с США в вопросе антироссийских санкций
По данным Financial Times, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания ограничений США недействительными на территории ЕС. Кроме того, ЕС не исключает возможность введения контрмер, соответствующих нормам ВТО, отмечает издание.

22 июля стало известно, что в американском конгрессе согласован текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Голосование пройдет в ближайшие недели, после чего документ поступит на подпись президенту США. При этом глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

В американском законопроекте, в числе прочего, содержатся пункты о санкциях в энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что в этом проявляется экономическая конкуренция между США и ЕС, что вносит раскол в санкционную политику Запада.

"Пожалуй, самый важный эффект от возможного введения санкций, это то, что разрушается единый блок противников России. И санкционная политика США, которую постоянно поддерживал ЕС, грозит перейти в санкционную политику против Евросоюза. Ведь речь идет и о "Северном потоке-2", и о других подобного рода проектах. А в основе данного пакета санкций – конкретные меры против тех компаний, которые будут инвестировать в российские энергетические компании, а это, прежде всего, европейские компании. Раньше США, ЕС и их союзники выступали единым фронтом, а в настоящий момент – обратная ситуация. США, вводя данный пакет санкций, борются не только и не столько против России, сколько против ЕС. По сути, это экономическая конкуренция США и ЕС, и США ставят европейские страны в очень невыгодное положение", – отметил Владимир Шаповалов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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