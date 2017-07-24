Политолог о визите в Донбасс: США хотят показать, что они "не над схваткой"

Делегация госдепа США прибыла в Донбасс. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, какое значение, на его взгляд, придается этому визиту.

Делегация госдепартамента США во главе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером посетила штаб оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донбассе, они ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война", заявил Волкер.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — цитирует Волкера штаб военной операции в Facebook.

Волкер сообщил, что после поездки на Украину планирует вернуться в Вашингтон, чтобы дать свои рекомендации по ситуации в Донбассе, а также намерен встретиться с представителями "нормандской четверки", ЕС, НАТО, ОБСЕ и британскими дипломатами, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев отметил, какое значение, на его взгляд, придается этому визиту.

"Это второй визит нового спецпредставителя США по проблеме украинского кризиса, причем, визит довольно оперативный. Сейчас весь антураж визита носит исключительно прокиевский характер. Заявление представителя США о том, что на Украине, в Донбассе идет полноценная "горячая война", формально демонстрирует, что они — не над схваткой, а что будут решать вопросы о солидарности США с Украиной. Пока до Москвы спецпредставитель США не добрался, и это не очень хороший момент для американской позиции. Это ограничивает в перспективе какие-то договоренности и компромиссы", — сказал Андрей Суздальцев.

В ходе визита на Украину Волкер намерен обсудить с киевскими властями суверенитет Украины и ее территориальную целостность, отметил политолог. По его словам, в этом вопросе американская сторона придерживается старой трактовки.

"Американская версия подтверждает украинский суверенитет в тех границах, которые Украина получила после выхода из СССР. Но, когда государство распалось, встал вопрос о том, что территории, на которых проживает в таком количестве русскоязычное население, не видят себя в составе Украины. Украина это проигнорировала, что привело к гражданскому конфликту, а потом – войне в Донбассе и отделению Крыма. Но США придерживаются старой трактовки: то, что удалось в свое время вырвать из состава России, принадлежит Украине. В таком формате они и действуют", — сказал Андрей Суздальцев.

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