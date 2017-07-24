Мнение: администрация Трампа пыталась сгладить новые санкции США против РФ

Администрация Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение санкций", заявили в Белом доме. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Гусев отметил, почему, на его взгляд, президент США не может отказаться от запретительных мер.

Недавно назначенный на должность директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи признал, что неверно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России, пишет издание New York Times.

В воскресенье, 23 июля глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности". Скарамуччи заявил, что Трамп пока не принял решения.

"Моя оплошность", — заявил Скарамуччи корреспонденту NYT и добавил, что недавно вступил в должность директора по коммуникациям. Он указал, что следует опираться на заявление Сандерс.

Ранее стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, политолог Леонид Гусев выразил мнение, что жесткие антироссийские санкции не в интересах Дональда Трампа, поэтому его администрация попыталась их сгладить.

"Предложены довольно жесткие санкции против нас и против Ирана. И администрация (Дональда) Трампа пыталась это сгладить. Например, изъяли пункт о том, что санкции должны касаться сотрудничества в космической сфере. Того, что касается финансового сотрудничества, например, отключения от (межбанковской системы) Swift, нет. Но, тем не менее, остальные серьезные моменты, связанные с санкциями, остались. Понятно, почему это происходит: слишком большое давление оказывается на администрацию Трампа со всех сторон в Соединенных Штатах. Президенту приходится доказывать, что он и его администрация не связаны с Россией, что никаких закулисных переговоров не было" – сказал Леонид Гусев.

По его мнению, сотрудничество Москва с Вашингтоном не прекратится.

"В нашем руководстве всегда надеялись на нормальное сотрудничество с США и на новую администрацию, с которой хотели начать сотрудничество если не с чистого листа, то по новым направлениям. Мы не хотим замораживать контакты. Но остальное будет зависеть от того, насколько это давление будет усиливаться", — отметил Леонид Гусев.





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