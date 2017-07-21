Военный эксперт: новейшая ТОС может быть размещена на "Армате"

Вооруженные силы России вскоре получат тяжелую огнеметную систему ТОС нового поколения. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, какие задачи были поставлены при разработке новой системы.

Поставки новейшей ТОС – тяжелой огнеметной системы "Тосочка", которая придет на смену "Солнцепеку", заложена в российскую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов. Об этом сообщил РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных машин – научно-производственного объединения "Сплав" – Николай Макаровец.

"Конечно, заложены. Это развитие проекта "Солнцепек", однако у этой системы, в отличие от предыдущей, будет колесное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колесные шасси им подходят лучше", – сказал Макаровец в ходе авиасалона МАКС-2017.

Собеседник агентства добавил, что опыт применения ТОС на ближневосточном театре военных действий учитывается в разработке "Тосочки" также в связи с тем, что эту систему планируется поставлять странам этого региона.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал, какие задачи стояли при разработке новой системы.

"Тяжелая огнеметная система была создана на шасси танка – сначала выпускалась на шасси Т-72, затем на шасси танка Т-90. Основные элементы ТОС: сама огнеметная система с пакетом направляющих, транспортно-пусковой контейнер, в которых содержится неуправляемая ракета, снаряженная боевой частью с огнеметно-зажигательной смесью. Есть другой вариант – с термобарической боевой частью, это то, что в просторечии называют "вакуумные боеприпасы". Сейчас – следующий этап развития этой сиcтемы: предполагается увеличить дальность стрельбы, а также ввести в боекомплект корректируемые боеприпасы. Они более точно поражают цель и обладают способностью дистанционного подрыва на траектории, то есть позволяют более эффективно наносить поражение противнику. Корректируемый боеприпас, ориентируясь на данные лазерного дальномера-целеуказателя, установленного, например, на вертолете, будет попадать точно в цель. Отклонение от точки прицела – менее метра", – рассказал Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik.

По его словам, для размещения ТОС может быть использована платформа "Армата".

"Рассматривается также вариант, что одна из машин семейства "Армата" – нового поколения российской бронетехники – тоже будет использоваться как шасси, как платформа для размещения перспективной тяжелой огнеметной системы", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что ТОС достаточно активно применяются в борьбе с террористами.

"Например, Вооруженные силы Ирака использовали их при взятии Мосула. Также такие машины были отмечены в Сирии", – уточнил Виктор Мураховский.

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