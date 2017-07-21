Политолог: санкции Евросоюза против Прибалтики возможны лишь в одном случае

Европарламенту предложат ввести санкции против прибалтийских стран из-за роста там фашистских настроений, пишут СМИ. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта инициатива вряд ли будет поддержана.

Резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран из-за роста там фашистских настроений, вынесут на рассмотрение Европарламента, инициатором стала фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL), сообщает газета "Известия".

Отмечается, что фракция требует от Брюсселя "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию", и ввести против прибалтийских стран экономические санкции. Член фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка сообщил "Известиям", что соответствующую резолюцию в Европарламент представят осенью.

"Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии – адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины", – сказал он.

Машталка отметил, что для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп. Но даже если инициатива не получит одобрения, она станет "заметным политическим жестом".

В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков выразил мнение, что инициатива вряд ли найдет поддержку в Европарламенте.

"Депутатов в Европарламенте около 700 человек, и, естественно, могут быть люди, которых ситуация в Прибалтике возмущает. Однако это не значит, что резолюция будет принята и станет документом, на который ЕС будет ориентироваться. Как показывает практика, там вполне могут закрыть глаза на все что угодно, в том числе и на проявления нацизма в каких-то государствах. Например, права русских нарушаются в Латвии уже на протяжении нескольких десятилетий, но это никому в ЕС не мешает, и никаких замечаний руководству Латвии ни ЕС, ни Запад не делают. Поэтому, к сожалению, в данном вопросе я не оптимист – вряд ли Европарламент примет такую резолюцию. И даже если они ее примут, то она вряд ли станет частью европейской политики. Они давят на страны только тогда, когда это выгодно ключевым европейским державам, руководству ЕС. Идеологические вещи их мало интересуют", – сказал Павел Святенков.

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