Эксперт: США возят свои ЗРК Patriot во все части света, но они уже устарели

Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила разместить в Прибалтике американские ЗРК Patriot. Военный эксперт Андрей Головатюк поделился с радио Sputnik своим мнением о том, зачем Вильнюсу нужна система, далекая от совершенства.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг, 20 июля наблюдала за ходом международных учений ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй, где заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot целесообразно иметь в балтийском регионе на постоянной основе.

"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому на самом деле было бы целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", – сказала журналистам Грибаускайте.

Международные учения военно-воздушных сил НАТО Tobruq legacy-2017 стартовали в Литве 11 июля, завершатся 22 июля, в них задействовано около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из Великобритании, США, Латвии и Польши. До начала учений США в Литву был дислоцирован американский ЗРК Patriot. В четверг в рамках учений он был испытан. В начале июля было подписано соглашение о поставке ЗРК Patriot в Польшу.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что США демонстрируют на учениях устаревшую технику, размещением которой на своей территории Литва пытается решить экономические проблемы.

"Эти учения – это такое "потрясание кулаками" у границ Российской Федерации. Американцы периодически возят свои ЗРК Patriot во все части света, показывая, насколько они хороши. Хотя эта система далека от совершенства – техника уже давно ушла вперед. С учетом того, что Patriot давно не модернизировался, он не полностью отвечает требованиям по ведению современных войн, тем более, в борьбе с современными воздушными средствами поражения. С военной точки зрения, Patriot Литве не нужны. Мне кажется, что в данном случае Даля Грибаускайте пытается решить экономические проблемы Литвы. Поскольку в этом году ЕС сокращает финансирование программ, в 2020 году страны Прибалтики прекратят получать дотации от Европы. А за размещение Patriot они будут получать от США определенные деньги. Плюс будут создаваться рабочие места – американской базе нужен обслуживающий персонал", – сказал Андрей Головатюк.

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