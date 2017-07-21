Эксперт: США возят свои ЗРК Patriot во все части света, но они уже устарели

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг, 20 июля наблюдала за ходом международных учений ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй, где заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot целесообразно иметь в балтийском регионе на постоянной основе.
"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому на самом деле было бы целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", – сказала журналистам Грибаускайте.
Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что США демонстрируют на учениях устаревшую технику, размещением которой на своей территории Литва пытается решить экономические проблемы.
"Эти учения – это такое "потрясание кулаками" у границ Российской Федерации. Американцы периодически возят свои ЗРК Patriot во все части света, показывая, насколько они хороши. Хотя эта система далека от совершенства – техника уже давно ушла вперед. С учетом того, что Patriot давно не модернизировался, он не полностью отвечает требованиям по ведению современных войн, тем более, в борьбе с современными воздушными средствами поражения. С военной точки зрения, Patriot Литве не нужны. Мне кажется, что в данном случае Даля Грибаускайте пытается решить экономические проблемы Литвы. Поскольку в этом году ЕС сокращает финансирование программ, в 2020 году страны Прибалтики прекратят получать дотации от Европы. А за размещение Patriot они будут получать от США определенные деньги. Плюс будут создаваться рабочие места – американской базе нужен обслуживающий персонал", – сказал Андрей Головатюк.
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