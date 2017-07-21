Эксперт: закон о запрете анонимайзеров "изменит все и ничего"

Госдума РФ приняла закон о запрете анонимайзеров – технологии обхода блокировки сайтов с запрещенной информацией. Интернет-эксперт Илья Переседов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае складывается парадоксальная ситуация.

Госдума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использовать анонимайзеры – технологии обхода блокировки сайтов с запрещенной информацией.

Проект внесли в начале июня депутаты Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Максим Кудрявцев ("Единая Россия"). Как отмечали авторы документа, сейчас доступ к некоторым сайтам, позволяющим "обходить блокировки", ограничен на основании решений судов, однако использование технологий обхода не запрещено.

Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Для этого в Госдуме предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Подчеркивается, что задача законопроекта – предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки, в том числе распространение экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также нарушение исключительных прав.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что документ не вводит новые запреты для законопослушных граждан, а лишь не дает использовать сервисы для доступа к запрещенному контенту. Кроме того, в документе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

Сейчас для обхода блокировок сайтов используются различные способы. Так, в прошлом году норвежская Opera Software включила в доступную для всех версию браузера бесплатную функцию VPN – технологию, позволяющую обходить блокировки сайтов и менять IP-адреса.

Интернет-эксперт Илья Переседов считает, что в данном случае складывается, по его словам, парадоксальная ситуация.

"Он (данный закон) изменит все и ничего. Я думаю, что 90% пользователей мобильных устройств практически не заметят его работу, даже если вдруг это спровоцирует уход с рынка каких-нибудь мессенджеров, но они достаточно быстро найдут для себя замену – это, с одной стороны. С другой стороны, этот закон изменит правила игры, правила, по которым живет рынок современных IT-разработок, имеющих отношение, в первую очередь, к обмену сообщениями. Если анализировать этот закон, я бы выделил в нем три уровня: моральный, экономический и правовой. Но в любом случае, я считаю, каждый сам для себя должен решить, устраивает его данный закон или нет", – сказал Илья Переседов в эфире радио Sputnik.

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