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Юрист о ситуации с ExxonMobil: санкции прописаны узко, а трактуются широко

14:5521.07.2017
(обновлено: 14:56 21.07.2017)
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© AFP 2017 / Charly TriballeauАвтоцистерна выезжает с нефтеперерабатывающего завода компании ExxonMobil во ФранцииАвтоцистерна выезжает с нефтеперерабатывающего завода компании ExxonMobil во Франции
© AFP 2017 / Charly Triballeau
ExxonMobil оспорит штраф Минфина США, который ведомство выставило компании из-за "нарушения санкций" против РФ. Юрист Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik выразила мнение, что у ExxonMobil есть хорошие перспективы выиграть дело в суде.

Американская нефтяная компания ExxonMobil инициировала процедуру юридического оспаривания заключения Минфина США, согласно которому она в 2014 году нарушила санкции США против России, подписав ряд документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"ExxonMobil сегодня заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC)", – говорится в сообщении компании, распространенном накануне вечером.

Здание компании ExxonMobil в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Экономист: штраф ExxonMobil за "нарушение санкций" – символический шаг
Ранее OFAC оштрафовал ExxonMobil на 2 млн долларов за нарушение санкционного режима. Сообщалось, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.

"Действие OFAC фундаментально несправедливо и противоречит надлежащей правовой процедуре согласно Конституции (США – ред.), а также нарушает закон США о процедуре принятия административных решений (Administrative Procedure Act), поскольку участники рынка, в том числе ExxonMobil, не были уведомлены об интерпретации (юридических положений – ред.), которую OFAC теперь пытается применить ретроактивно", – также говорится в сообщении.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что Минфин США в данном случае пытается "на ходу" изменить правила игры в вопросе антироссийских санкций.

"В 2014 году, когда эти санкции вводились, официальные чиновники Минфина США давали разъяснения компаниям, как можно сотрудничать с компаниями из России. Например, Роберт Дадли, глава ВР, который входит в совет директоров "Роснефти", получил разъяснение, что он может, как гражданин США, сотрудничать с компанией. Здесь было все четко оговорено, и правила достаточно понятны. А сейчас, получается, что Минфин США меняет свои же аргументы, разъяснения и совершенно все разворачивается на 180 градусов. Это такое показательное действие, предупреждение, новые правила игры для того, чтобы не разрешить американским компаниям для своей же прибыли и выгоды участвовать в бизнес-отношениях с российскими компаниями", – сказала Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, у ExxonMobil есть хорошие шансы выиграть в суде.

"Я изучала доводы юристов ExxonMobil, и они достаточно сильные, я вижу хорошую перспективу у компании выиграть иск министерства финансов США. Михаил Сечин входит в санкционные списки, но он подписывал контракты с ExxonMobil как исполнительный директор в мае 2014 года и не действовал лично от себя, как физическое лицо, а представлял компанию. Так что с точки зрения юридических запретов эти контракты нельзя считать нарушающими санкции США. Претензии Минфина США и наложенный штраф на компанию из-за нарушения санкций – совершенно необоснованные и незаконные. И я уверена, что данный штраф будет отменен", – сказала юрист.

Она считает, что санкции против России невыгодны никому, и решение ExxonMobil оспорить штраф Минфина США может стать прецедентом для других западных компаний.

"Эти санкции невыгодны никому, кроме элит, которые действуют именно против России. Они невыгодны с экономической точки зрения ни России,  ни, тем более, США, тем компаниям, которые уже давно и выгодно сотрудничают с Россией, например, разрабатывают здесь шельф, это невыгодно во всех бизнес-ситуациях. Компания ExxonMobil, обратившись с иском в суд, и, я уверена, выиграв его, даст дорогу другим компаниям. Она тем самым говорит: "Господа, давайте оспаривать незаконные требования Минфина США, санкционные меры, которые затрагивают наш бизнес". Я вижу в этом перспективу, потому что санкции узко прописаны, а трактуются широко, эту ситуацию нужно прекращать с помощью судебных решений", – заключила Мария Ярмуш.

По информации на сайте "Роснефти", Сечин в период, указанный в сообщении OFAC, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении срока действия стратегического соглашения о реализации проекта "Дальневосточный СПГ".

Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры "Сахалина-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.

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