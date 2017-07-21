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Мнение: перекрыв Северо-Крымский канал, Украина вернула себе пустыни

14:4521.07.2017
(обновлено: 14:47 21.07.2017)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском каналеМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Украина ничего не выиграла от перекрытия Северо-Крымского канала, заявили в "Укргидрометцентре". Как отметил в эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко, Киев не только не выиграл от этой меры, но и проиграл – некоторые сельхозугодия будут непригодны еще десятки лет.

Украина не получила никаких преимуществ от перекрытия Северо-Крымского канала, сообщает портал Ukraina.ru, ссылаясь на заявление начальника отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяны Адменко.

"С 2015 года в Украине наблюдается тенденция к маловодию. У нас три года подряд количество осадков не восстанавливает водный баланс, образовавшийся в 2015 году – высохли плавни, пересохли малые реки, а в колодцах до сих пор грунтовые воды не поднимаются выше среднего уровня. Нас спасают только водохранилища", – приводит издание слова Адаменко.

Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из Днепра поступает на Крымский полуостров, в 2014 году, после того, как Крым по результатам референдума воссоединился с Россией. Тогда Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Сейчас Крым сам обеспечивает себя водой. По данным крымских властей, водохранилища заполнены почти на 100%. 

Иная ситуация в связи с перекрытием Северо-Крымского канала – в некоторых областях Украины, рассказал в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"На память приходит известная поговорка: назло маме отморожу себе уши. Потому что об этих последствиях украинскую власть предупреждали. Напомню, что в Херсонской и Николаевской областях в 50-е годы была самая большая в Европе пустыня. И строительство Северо-Крымского канала было связано не столько с тем, что было необходимо привезти воду в Крым, но и нужно было провести орошение для этих очень засушливых частей Украины. И когда Крымский канал был просто перекрыт, произошло то, что должно было происходить: началось поднятие грунтовых вод, засоление, и это ударило, в первую очередь, по той части агрокомплекса, который мелиорирован", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, восстановлению ситуации мешает материальный вопрос.

"Это было неестественное водоснабжение территорий – нужно было подавать воду из канала путем прокачки воды. А для этого, безусловно, нужны деньги. Сейчас куб воды уже стоит очень больших денег. И электроэнергия стоит дорого. Поэтому аграрии физически не могут заказать себе эту воду, чтобы ее можно было накачать на поля для орошения. А если вода застаивается (Днепр же постоянно воду сбрасывает), то происходит поднятие грунтовых вод и обмеление. Стали подтапливаться поселки, которые находятся в низинах: в погребах и огородах стоит вода. Это приводит к уничтожению плодородного слоя. А туда, где воды не было, уже не будут качать. Это будет реальная экологическая катастрофа для центральной части Европы", – сказал Вадим Колесниченко.

На то, чтобы вернуть сельхозугодия к нормальному состоянию, уйдет немало времени, добавил он.

"Это же природная цепочка – сразу все изменить нельзя. К сожалению, часть аграрных угодий будет выведена из строя на десятилетия, если не на столетия. Всем нужно разумно пользоваться. Часть Украины находится в зоне благополучного земледелия. Часть – в зоне рискованного. А там, где мелиорированные земли, всегда урожай был не очень высокой рентабельности. При государственном дотировании и при грамотном подходе можно было компенсировать затраты, связанные с электричеством при подаче воды (насосы работали очень много). А сейчас это сбалансировать практически невозможно. Все переведено на рыночные условия", – отметил Вадим Колесниченко.

По его мнению, тяжелая экономическая ситуация и отсутствие рынков сбыта для местной продукции еще больше усугубят ситуацию в проблемных регионах.

"Если человек за свои деньги будет подавать воду на эти участки, это не окупится, потому что Херсонской и Николаевской областям некуда сбывать продовольственную продукцию. Раньше они продавали овощи в Крым, а сегодня – некому. А Украина сегодня имеет недостаточно высокий заработок, чтобы себя порадовать даже местной продукцией. Европе этот товар не нужен. По сути, вся производственная база Николаевской и Херсонской областей, которая была связана с сельским хозяйством, уничтожается", – сказал Вадим Колесниченко. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь !!!
15:11
21.07.2017
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