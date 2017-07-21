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Аналитик: Siemens "встал в позу", но терять российский рынок не хочет

13:0921.07.2017
(обновлено: 13:14 21.07.2017)
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© AP Photo / Uwe LeinЛоготип компании SiemensЛоготип компании Siemens
© AP Photo / Uwe Lein
Siemens заявил о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что концерн присутствует на рынке России уже много лет, и уход с него негативно скажется на самой компании.

Siemens временно приостановит поставки энергооборудования российским госкомпаниям, заявили в концерне. До их возобновления компания намерена ввести дополнительный режим контроля, который распространится на все новые контракты. 

Строительство газовой турбины на заводе Siemens в Берлине
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Адвокат: не вижу причин для удовлетворения иска Siemens по турбинам в Крыму
Также Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

В концерне утверждают, что в Крым были незаконно поставлены четыре турбины Siemens, предлагают выкупить их и аннулировать контракт на поставку.

В начале июля агентство Рейтер сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.  Позднее Siemens подал иск в арбитраж Москвы к "дочке" "Ростеха" – "Технопромэкспорту", компания строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт.

В "Технопромэкспорте" отметили, что закупили четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук выразил мнение, что меры, предпринятые Siemens, навредят самой компании.

"Siemens "встал в позу", и один из сценариев – это то, что компания прекратит деятельность в России. Но нужно понимать, что это будет негативом не только для РФ, но и для Siemens. Потому что Россия важный рынок – он дает несколько миллиардов евро в год. Это значимый рынок, на котором Siemens уже долгие годы присутствует", – сказал Роман Ткачук.

По его мнению, приостановка поставок Siemens в Россию может продолжаться несколько месяцев.

"Пока непонятно, какие штрафы грозят Siemens со стороны Евросоюза. Кроме того, неизвестно, какие условия были прописаны в контрактах у Siemens с российскими компаниями в форс-мажорных ситуациях. Возможно, последуют суды. Пока стороны обмениваются пикировками. Просто Siemens не хочет портить отношения с европейскими регуляторами, но и российский рынок тоже не может и не хочет терять. Думаю, что такая пауза, связанная с разбирательством и "устакаиванием" всех дел, может затянуться на несколько месяцев. Но все-таки экономика и бизнес возьмут свое, и уже к следующему году отношения Siemens с Россией возобновятся", – считает аналитик.

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