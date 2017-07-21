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Эксперт об обвинениях Киева в адрес ООН: у властей – "истерический период"

12:5721.07.2017
(обновлено: 12:58 21.07.2017)
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© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017
© Фото : Сайт МИД Украины
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица обвинил представителей ООН в том, что они не помешали проведению референдума в Крыму. Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik отметил, что для Киева уже стало привычным искать виновных в своих неудачах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица увидел сходство ситуации в Руанде 1994 года и в его стране сегодня. Он поднял вопрос о положении в Крыму на прошедшем на этой неделе заседании Совета Безопасности ООН по теме "Мир и безопасность в Африке".

"В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя на Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", – заявил на встрече Сергей Кислица.

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в завершение своего выступления по теме заседания обратил внимание на заявление украинского дипломата. "Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем", – сказал он.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik отметил, что для киевских властей это обычная практика – искать виноватых в своих неудачах.

"Сейчас те, кто причастен к перевороту на Украине, и те, кто находится у власти, понимая, что дни их беспредельного воровства и террора подходят к концу, переживают "истерический период" и начинают искать виноватых, как это было всегда. То, что Украина перестала быть Украиной, которой она была до переворота, что Украина потеряла часть территории, что существуют социально-экономические проблемы, что Украина понесла огромное количество ресурсных потерь, демографических потерь – во всем этом киевские власти ищут виноватых", – сказал Алексей Бычков.

По мнению политолога, абсурдно обвинять ООН в том, что организация не предприняла никаких шагов, чтобы помешать референдуму в Крыму. Он подчеркнул, что воссоединиться с РФ было желанием самих крымчан.

"Что касается ООН, организация, в принципе, не имеет права вмешиваться во внутриполитические дела какого-либо государства. Есть силы безопасности ООН или миротворческие силы, которые могут по единогласному решению Совбеза ООН направлять свои контингенты в государства, где это необходимо – в страны, где происходит военный конфликт. А участвовать в процессах, где происходит волеизъявление народа, который сам пришел на референдум и сделал свой выбор – это абсурд", – заключил Алексей Бычков.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, прошедшего в марте 2014 года после госпереворота на Украине. По результатам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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