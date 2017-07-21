Эксперт об обвинениях Киева в адрес ООН: у властей – "истерический период"

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица обвинил представителей ООН в том, что они не помешали проведению референдума в Крыму. Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik отметил, что для Киева уже стало привычным искать виновных в своих неудачах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица увидел сходство ситуации в Руанде 1994 года и в его стране сегодня. Он поднял вопрос о положении в Крыму на прошедшем на этой неделе заседании Совета Безопасности ООН по теме "Мир и безопасность в Африке".

"В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя на Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", – заявил на встрече Сергей Кислица.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в завершение своего выступления по теме заседания обратил внимание на заявление украинского дипломата. "Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем", – сказал он.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik отметил, что для киевских властей это обычная практика – искать виноватых в своих неудачах.

"Сейчас те, кто причастен к перевороту на Украине, и те, кто находится у власти, понимая, что дни их беспредельного воровства и террора подходят к концу, переживают "истерический период" и начинают искать виноватых, как это было всегда. То, что Украина перестала быть Украиной, которой она была до переворота, что Украина потеряла часть территории, что существуют социально-экономические проблемы, что Украина понесла огромное количество ресурсных потерь, демографических потерь – во всем этом киевские власти ищут виноватых", – сказал Алексей Бычков.

По мнению политолога, абсурдно обвинять ООН в том, что организация не предприняла никаких шагов, чтобы помешать референдуму в Крыму. Он подчеркнул, что воссоединиться с РФ было желанием самих крымчан.

"Что касается ООН, организация, в принципе, не имеет права вмешиваться во внутриполитические дела какого-либо государства. Есть силы безопасности ООН или миротворческие силы, которые могут по единогласному решению Совбеза ООН направлять свои контингенты в государства, где это необходимо – в страны, где происходит военный конфликт. А участвовать в процессах, где происходит волеизъявление народа, который сам пришел на референдум и сделал свой выбор – это абсурд", – заключил Алексей Бычков.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, прошедшего в марте 2014 года после госпереворота на Украине. По результатам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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