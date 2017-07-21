Американист: для Трампа "тема России" – это тяжкий груз

Дональд Трамп надеется, что "охота на ведьм" из-за расследования по якобы вмешательству РФ в выборы, закончится, сообщают в Белом доме. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что эта тема довлеет над президентом США уже более полугода.

Американский президент Дональд Трамп разочарован продолжающейся "охотой на ведьм" в США, связанной с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2016 году, заявила замглавы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

"Президент расстроен продолжающейся "охотой на ведьм" в связи с расследованием по России, и ждет, что это, наконец, придет к логическому концу", – сказала Сандерс.

Она добавила, что цель расследования должна сводиться к роли России в выборах и не более того.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что тема так называемого "российского вмешательства" в выборы довлеет над Трампом на протяжении уже полугода.

"Это очень тяжелый груз, который не дает Трампу выстраивать более добрые отношения с нашей страной. И я думаю, что если не весь президентский срок, то, по крайней мере, до выборов в конгресс в ноябре следующего года эта тема будет постоянно довлеть над политикой Трампа. В целом он держит удар, отдавая себе отчет, в каком окружении он находится. Он прекрасно понимает, что он демократически и легитимно избранный американский лидер. В отличие от его оппонентов, которые не хотят этого признавать", – сказал Александр Домрин.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

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