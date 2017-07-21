Политолог: США забывают, что в Сирию их никто не приглашал

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия хочет "насолить" США в Сирии. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik напомнил, что Соединенные Штаты и их союзники ведут военные действия в САР без согласия на то сирийских властей.



Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео считает, что России хочется "насолить" США.

Выступая на форуме по безопасности в Колорадо, Помпео заяввил, что Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что "любит насолить Америке". Обязанность последней — отпираться, и нынешняя администрация Белого дома относится к Москве куда жестче, чем прежнее руководство страны, добавил директор ЦРУ.

"Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь", — цитирует Помпео издание The Washington Examiner. На вопрос, является ли Россия врагом США, он заявил, что "это сложный вопрос".

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik напомнил, что США и их союзники ведут военные действия в САР без согласия на то сирийских властей.

"Политическая элита США считает, что Россия попирает интересы США в Сирии. Но позвольте, господа! РФ и ее Вооруженные силы находятся в Сирии по приглашению легитимного президента Башара Асада. А что там делают Соединенные Штаты? На каком основании американские военные находятся в Сирии? Никто их туда не приглашал. Мы понимаем, что США как главный модератор практически всех мировых процессов, как они считают, должны определять повестку дня. Они вмешиваются во все конфликты. А чаще всего раздувают региональные конфликты для того, чтобы проводить свою политику в тех или иных странах, меняя режимы, убивая политических лидеров. Они хотят, чтобы Россия "подняла руки" и сказала, мол, решайте все, а мы отойдем в сторонку. Но этого не будет, и это надо очень хорошо усвоить. У России есть свои интересы: геополитические, экономические, социальные, гуманитарные. Мы не развязываем войны. Россия стремится к тому, чтобы погасить конфликты", — сказал Александр Гусев.



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