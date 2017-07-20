Эксперт о гибели бойцов ВСУ в Донбассе: Киев разжигает конфликт

Минобороны Украины сообщило о гибели девяти украинских военных в Донбассе. Политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается разжечь эскалацию конфликта на юго-востоке.

Девять украинских военных погибли за сутки в Донбассе, еще пятеро получили ранения, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, наибольшие потери ВСУ понесли во время утреннего обстрела Красногоровки. В Киеве утверждают, что около 4:00 ополченцы открыли огонь из минометов, артиллерии калибром 122-миллиметров, танков и установок "Град".

"По предварительной информации, украинские войска во время обстрела понесли тяжелые потери: четверо военных погибли, двое ранены… Были попытки боевиков перейти в наступление, но плотным огнем мы остановили, и попытка наступления была сорвана", – сказал Лысенко.

Представитель Минобороны отметил, что еще двое военных были убиты во время обстрела Новгородского и в Марьинке.

Кроме того, по его словам, группа военнослужащих подорвалась на мине в Новотошковском: три человека погибли, еще трое получили ранения.

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко считает, что украинские власти пытаются разжечь конфликт в Донбассе.

"Киев пытается разжечь эскалацию конфликта, чтобы, возможно, было, о чем поговорить членам "нормандской четверки". Кроме того, эти убийства могут быть страшным отвлекающим моментом для киевских властей, попыткой в очередной раз обвинить Россию в эскалации на юго-востоке", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что Киев при этом пытается что-то выторговать у Запада.

"Дело в том, что киевский режим все больше переводят на "самоокупаемость", все меньше и меньше хотят ему платить за его готовность быть антироссийским тараном, воевать на переднем плане против "российской агрессии". Вот Киев, возможно, и разжигает этот конфликт для того, чтобы подтвердить свою нужность, выпросить хоть что-то под "войну с Россией"", – считает политический обозреватель.

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