Политолог: кто именно стоит за убийством Шеремета, сомнений не вызывает

Киев признал, что "российского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета нет. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это дело не будет раскрыто по одной простой причине.

Украинское следствие не располагает четкими доказательствами, подтверждающими версию о "российском следе" в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Следствие сейчас четко не указывает, что это Россия. Но оно рассматривает версию о российском следе и желании дестабилизировать ситуацию в Украине", – заявил он украинским СМИ.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

В мае заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

Ранее Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что версия о якобы причастности России к убийству Шеремета выглядит неубедительно и призвала правоохранительные органы Украины проверить другие версии.

Украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов.

Эту версию директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает самой вероятной. Именно поэтому, по его мнению, заказчики и исполнители этого преступления до сих пор не названы.

"Сложно назвать заказчиков, особенно если они связаны с националистическими организациями современной Украины. А то, что за убийством журналиста Павла Шеремета стояли именно украинские националисты, сомнения не вызывает. Известно, что накануне своей смерти он работал над серьезным расследованием, которое касалось нескольких добровольческих, а по сути, карательных батальонов. Он занимался этим расследованием, полагая, что может найти правду. Но бомба нашла его быстрее", – сказал Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, убийство раскрыто не будет.

"Надо понимать, что сейчас на Украине националисты являются фактической властью. А власть номинальная их боится, и она никогда не будет предпринимать шаги, которые националисты могут воспринять как некий вызов. Потому что чуть что – националисты выйдут к зданию Генеральной прокуратуры с покрышками и сожгут это здание. Я не верю, что будут названы убийцы Павла Шеремета при нынешней власти. Точно также как не будут названы убийцы Олеся Бузины. Потому что они – эти убийцы – плотно связаны с националистическим движением Украины, которое пестовалось и создавалось при непосредственном участии нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова", – сказал Олег Бондаренко.

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