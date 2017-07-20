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Мнение: ЕС дает "смехотворную" сумму на расследования преступлений в Сирии

15:5220.07.2017
(обновлено: 15:53 20.07.2017)
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© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"ети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016ети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
ЕС выделит 1,5 млн евро в поддержку расследования нарушений международного права в Сирии. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что усилия ЕС в этом направлении порождают множество вопросов.

Евросоюз выделит 1,5 млн евро в поддержку "международного независимого и беспристрастного механизма" под эгидой ООН, который призван облегчить расследование фактов нарушения международного права с марта 2011 года в Сирии и привлечение к суду виновных, сообщает Еврокомиссия.

Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
Мнение: расследование военных преступлений в Сирии будет "традиционным"
"Ответственные за военные преступления должны понести ответственность как можно скорее. Европейский союз сегодня подтверждает свое обязательство и поддержку сирийцам и политическому процессу, которым руководит ООН в целях мирного разрешения кризиса", – заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которую цитирует пресс-служба ЕК.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что усилия ЕС в этом направлении порождают множество вопросов.

"Сумма в полтора миллиона евро смехотворная. На что ее хватит? На то, чтобы инспекторы доехали до Сирии, разместились в сносных условиях и получили свои командировочные? На этом, собственно, все и закончится. Кроме того, чтобы провести объективное расследование огромного количества ситуаций, которые можно расценивать как военные преступления, необходимо согласие самых разных сторон, присутствующих там, на поле боя. Например, в Хан-Шейхуне можно было все расследовать сразу. Группировки, которые там находятся, контролируются Турцией, которая является членом НАТО. Однако расследования не произошло. Как же так, почему этого не смогли сделать? Вот этот вопрос стоит задать. А как относиться к таким ситуациям: когда в прошлом году было заключено соглашение о перемирии, а на следующий день американцы нанесли прямой удар и убили десятки сирийских военных. Это было военное преступление? Как к этому относиться? Американцы говорят, что это была ошибка. Хотя это была откровенная провокация, очень похожая на военное преступление", – сказал Иван Коновалов.

По его мнению, для беспристрастного расследования военных преступлений необходима политическая воля американских властей, нужны договоренности между Москвой и Вашингтоном.

"Когда США прекратят свою извилистую политику – называть одних террористами, других нетеррористами, говорить, мол, давайте уберем Башара Асада – и, в конце концов, пойдут на сближение, тогда все остальное "подтянется". А пока этого не произойдет, договориться будет невозможно. Если будет консолидированное мнение и подписанная договоренность о необходимости расследовать военные преступления в Сирии, и гарантом этого выступят США и Россия, тогда действительно все сдвинется. И прежде всего США должны взять на себя эту роль, потому что Россия готова. Сейчас самое хорошее время договариваться – ведь это не противоречит ни американским интересам, ни российским", – отметил военный эксперт. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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