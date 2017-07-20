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Мнение: для Сербии российские С-300 – защита от возможной агрессии НАТО

15:2120.07.2017
(обновлено: 15:24 20.07.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВоеннослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПСВоеннослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Россия и Сербия обсуждают возможность поставок Белграду дивизионов ЗРС С-300. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik отметил особую заинтересованность сербской стороны в покупке российской зенитно-ракетной системы.

Россия и Сербия обсуждают возможность поставок дивизионов зенитно-ракетной системы С-300, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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© AFP 2017 / Oliver Bunic
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"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках дивизионов ЗРС С-300. Этот вопрос обсуждается", – сказал он журналистам в ходе авиасалона МАКС-2017, отвечая на вопрос, удалось ли достичь договоренностей по поставкам С-300 в интересах Белграда.

Зенитные ракетные системы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем ПВО в мире. Разработка этой системы началась в 1960-х годах на предприятиях, ныне входящих в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik рассказал о том, что собой представляет зенитно-ракетная система С-300.

"Это хорошо известная система, там ничего нового нет. Она имеет дальность боя до 200 километров, является многоканальной, обеспечивает наведение одновременно на несколько целей, позволяет наносить удары по баллистическим ракетам, то есть имеет элементы противоракетной территориальной обороны, а также способна поражать все виды самых современных воздушных целей. В целом она является мощной системой, которая обладает особой пометкой защищенности", – сказал Константин Сивков.

По его мнению, заинтересованность Сербии в С-300 объясняется стремлением страны защититься от возможной агрессии со стороны НАТО. 

"Система С-300 представляет собой особый интерес для Сербии и других стран, которые потенциально могут стать жертвами агрессии. Ведь Сербия – это страна, которая ранее подвергалась военной агрессии со стороны НАТО. При этом надо заметить, что эта агрессия была произведена с грубейшим нарушением международного права, то есть международное право не является гарантией безопасности. И в этих условиях Сербия сейчас заботится о том, чтобы иметь свою противовоздушную оборону – достойную и настолько серьезную, чтобы она смогла противостоять возможной натовской агрессии", – считает военный эксперт. 

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