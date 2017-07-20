Эксперт: в NASA прекрасно понимают последствия отказа от российских РД-180

Энергомаш" запланировал рекордный объем поставок ракетных двигателей в США. Эксперт Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik отметил, что этот рекорд можно было предвидеть.

В 2017 году в США будет поставлено наибольшее количество российских ракетных двигателей в рамках ранее подписанных контрактов, сообщил журналистам глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares", – сказал он.

Ранее сообщалось, что сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Однако в проект были внесены уточнения. Из-под действия санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией и взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik отметил, что рекордный объем поставок ракетных двигателей в США в 2017 году можно было предвидеть.

"Это можно было предсказать, поскольку примерно известен план запусков американской ракеты Atlas V. У этой ракеты на первой ступени используется двигатель РД-180. Поэтому двигатели и продолжают поставляться. Свои двигатели для этой ракеты американцы – могу с уверенностью это сказать – в ближайшие пять лет не смогут разработать и, тем более, серийно использовать. Хотя со стороны США постоянно слышны предложения прекратить закупку российских двигателей с тем, чтобы "наказать" Россию. Но есть трезвомыслящие люди, которые понимают, что, прежде всего, они накажут себя, и накажут катастрофически. Эти люди из NASA, они прекрасно понимают, какие возможны последствия и какие они получают выгоды от сотрудничества с Россией", – сказал Натан Эйсмонт.

Он привел пример еще одного совместного проекта, который продолжается, несмотря на попытки в США его закрыть.

"Продолжается проект "Венера-Д", направленный на исследование Венеры, где предполагается участие американцев. Это совместный проект с ведущей ролью российских структур. Как только были введены санкции, горячие головы в США немедленно этот проект остановили. Прошло буквально несколько месяцев, и нашлись люди, прежде всего в NASA, которые все вернули на круги своя. И сейчас проект благополучно и успешно продолжается", – отметил эксперт.

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