Военный эксперт: корвет "Совершенный" добавит "мускулов" нашему флоту

Корвет "Совершенный" вошел в состав Тихоокеанского флота. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что российский ВПК вложил в разработку корабля самые передовые технологии и вооружение.

Торжественная церемония подъема военно-морского флага РФ на новейшем корвете "Совершенный" состоялась во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Корабль приказом главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота", – сказал Матвеев.

В торжественном митинге приняли участие представители командования флота, завода, администрации края и ветераны ВМФ.

Ранее корвет выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корабля.

Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что корвет "Совершенный" усилит боевые возможности Тихоокеанского флота.

"Вот и пришла долгожданная весть о том, что корвет "Совершенный" введен в боевой строй Тихоокеанского флота. К слову, отмечу, что на подходе еще один корвет. Если посмотреть тактико-технические характеристики "Совершенного", то можно обнаружить, что это очень серьезное оружие, в которое наш военно-промышленный комплекс вложил все, что он может дать кораблю такого класса: и по части двигателя, и по части навигации, и по части вооружения. Трудно назвать такой тип аналогичного оружия на иностранных судах, которого бы корабль данного класса не имел на своем борту. Поступление корвета усилит Тихоокеанский флот, теперь он сможет более интенсивно выполнять свои задачи. Это новейшее оружие добавит серьезных "мускулов" нашему флоту", – сказал Виктор Баранец.

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