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Военный эксперт о контракте России и Ирака по танкам Т-90: логичный выбор

12:4620.07.2017
(обновлено: 12:47 20.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-90Танк Т-90
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия и Ирак заключили крупный контракт на поставку Багдаду танков Т-90. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о ключевых характеристиках новейшего российского танка.

Россия и Ирак заключили контракт на поставку Багдаду танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, сообщил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин газете "Известия"

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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество (танков – ред.) большое", – сказал изданию Кожин.

По данным газеты, поставка более 70 танков – лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. Тем не менее, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда газета обратилась за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.

Кожин также рассказал, что "большой запрос" на покупку Т-90 есть и у Кувейта, но диалог по этому контракту пока продолжается.

Ранее о поставках в 2017 году сообщила компания-производитель танков – корпорация "Уралвагонзавод". Первая партия составит 73 танка.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о ключевых характеристиках новейшего российского танка.

"Т-90 на сегодняшний день – самый современный боевой российский танк. Он имеет возможность поражать бронированные цели, в том числе и в воздухе: у него есть возможность стрелять через ствол управляемыми ракетами, поэтому он может поражать, например, низколетящие вертолеты противника. По техническим характеристикам этот танк часто называют "летающим", потому что на выставках наши конструкторы показывают такой маневр: танк заезжает на горку, "взлетает", пролетает какое-то расстояние и приземляется. Это говорит не столько о том, что танк действительно "летающий", сколько о мощности его двигателя, маневренности, подвижности. Соответственно, вся российская техника изначально приспособлена для действий в любых даже очень экстремальных условиях – в пустыне, в тундре, в болотистой местности", – сказал Дмитрий Литовкин.

По его мнению, иракские военные сделали логичный выбор.

"Иракцы уже хорошо знают российские танки, у них на вооружении стояла советская техника. И, конечно, выбор российского танка вполне логичен, потому что им сегодня нужно активно действовать против террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), которая воюет на территории Ирака", – отметил военный эксперт.

Т-90МС – новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. Он использует те же самые типы боеприпасов, что и Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который позволяет эффективнее уничтожать живую силу противника.

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