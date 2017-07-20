Политолог о гибели мирных жителей в Мосуле: 40 тысяч для США – это "ерунда"

Более 40 тысяч мирных жителей погибли во время сражений за освобождение иракского города Мосул от боевиков "Исламского государства"*, пишет газета Independent со ссылкой на данные курдской разведки.
Отмечается, что жители города стали жертвами боевиков, иракских войск, а также авиаобстрелов. Как рассказал курдский политик и экс-глава МИД Ирака Хошияр Зебари, многие тела погибших "все еще остаются погребенными под обломками".
Как заявили в ООН, на содержание жителей Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения, может потребоваться до 450 миллионов долларов. По данным организации, на восстановление базовой инфраструктуры города придется потратить миллиард долларов.
Данные о потерях среди мирных жителей в эфире радио Sputnik оценил эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.
"Конечно, это много. Во-первых, сейчас же не Вторая мировая война – сейчас есть высокотехнологичное оружие, которое позволяет наносить точечные удары. Просто американцы не считаются с потерями, для них главное – выполнить поставленную военную задачу, и чтобы при этом не погибли американские граждане. А все остальные для них не имеют значения. Сколько погибнет при взятии Мосула – ерунда. Если даже сто тысяч – это никого не волнует. Американцы и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Югославии не считались с потерями мирных жителей", – сказал Олег Глазунов.
* Террористическая группировка запрещена в России.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!