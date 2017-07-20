Политолог о гибели мирных жителей в Мосуле: 40 тысяч для США – это "ерунда"

При взятии Мосула погибли 40 тысяч мирных жителей, в том числе, из-за авиаобстрелов, пишут СМИ. Учитывая возможности современного высокоточного оружия, это очень большая цифра, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов.

Более 40 тысяч мирных жителей погибли во время сражений за освобождение иракского города Мосул от боевиков "Исламского государства"*, пишет газета Independent со ссылкой на данные курдской разведки.

Отмечается, что жители города стали жертвами боевиков, иракских войск, а также авиаобстрелов. Как рассказал курдский политик и экс-глава МИД Ирака Хошияр Зебари, многие тела погибших "все еще остаются погребенными под обломками".

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и армия Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Как заявили в ООН, на содержание жителей Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения, может потребоваться до 450 миллионов долларов. По данным организации, на восстановление базовой инфраструктуры города придется потратить миллиард долларов.

Данные о потерях среди мирных жителей в эфире радио Sputnik оценил эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

"Конечно, это много. Во-первых, сейчас же не Вторая мировая война – сейчас есть высокотехнологичное оружие, которое позволяет наносить точечные удары. Просто американцы не считаются с потерями, для них главное – выполнить поставленную военную задачу, и чтобы при этом не погибли американские граждане. А все остальные для них не имеют значения. Сколько погибнет при взятии Мосула – ерунда. Если даже сто тысяч – это никого не волнует. Американцы и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Югославии не считались с потерями мирных жителей", – сказал Олег Глазунов.

* Террористическая группировка запрещена в России.

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