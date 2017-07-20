Олейник: "расследование" по делу Шеремета тянет на ряд отставок

В Киеве проходит акция памяти в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что расследование резонансного дела как таковое отсутствует.

Акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете проходит в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. Коллеги, друзья и родственники погибшего собрались на месте гибели журналиста. Среди присутствующих есть депутаты Верховной рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним возлагают цветы.

Участники акции намерены отправиться к зданиям Службы безопасности Украины, администрации президента и МВД, где будут требовать провести расследование убийства.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что расследование как таковое отсутствует.

"За такое "расследование" должна была бы последовать отставка генерального прокурора и министра внутренних дел. Ведь вопрос – не только об убийстве Павла Шеремета. По данным председателя Национального союза журналистов Украины, после Майдана избито 800 журналистов, и ни одно дело не расследовано. Вот вам состояние демократии в стране. Результат расследования резонансного дела об убийстве Павла Шеремета не только отсутствует, стало еще хуже, потому что со временем доказательства устаревают, кто-то чего-то не помнит и так далее. И это при том, что привлекали к расследованию ФБР. Первая версия была: мол, это "рука Москвы". Но потом увидели там националистические батальоны, потом сотрудника СБУ, по которому почему-то до сих пор нет решения суда. Все это свидетельствует о причастности самой власти к преступлению. И здесь надо требовать отставки (президента Украины Петра) Порошенко, поскольку он выступает гарантом конституции", – считает Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!