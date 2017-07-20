США
20.0720 июля12:16МСК
USD59.24-0.13
EUR68.28-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Польша будет показательно игнорировать предписания ЕС

11:5220.07.2017
(обновлено: 11:53 20.07.2017)
0110
© AP Photo / Alik KepliczМолодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, ПольшаМолодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Польша может обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении страны санкции, заявили в польском МИД. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что санкции только ужесточат позицию Варшавы.

Польша может обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении республики санкции из-за судебной реформы, заявил агентству PAP замглавы МИД страны Конрад Шиманьский.

"Если ЕК представит свои рекомендации, правительство предметно их рассмотрит. Если дойдет до запуска иных процедур, мы будем защищать свою правоту, в том числе в Суде Европейского союза", – заявил он.

Флаги перед началом саммита 27 стран-участниц Евросоюза в Риме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Большая порка, или Как Евросоюз решил Восточную Европу высечь
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в свою очередь отказался отправиться в Брюссель по приглашению Еврокомиссии для объяснения ситуации с судебной реформой.

В среду коллегия еврокомиссаров пришла к выводу, что судебная власть в Польше окажется под контролем политической, если в стране будут приняты три закона в рамках реформы.

В этой связи Еврокомиссия намерена на следующей неделе направить Варшаве новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства Евросоюза. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, Европейская комиссия близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Варшава и дальше будет игнорировать позицию ЕС в вопросах, касающихся Польши.

"Польша вообще в последнее время пытается игнорировать рекомендации Евросоюза, считая, что они в основном инспирированы Германией, а с нынешней Германией у Польши отношения показательно плохие. Собственно, и визит (президента США Дональда) Трампа в Варшаву – это попытка "сыграть на третьего", сыграть на страну, которая может помочь Вашингтону сдерживать амбиции и интересы влияния Германия в Европе. Поэтому Польша будет и дальше показательно игнорировать германскую и европейскую позицию во всех вопросах, которые, как считают в Польше, являются вопросами ее национального выбора", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, санкции еще сильнее ухудшат и без того непростые отношения Польши с ЕС.

"Что касается самих санкций, это вопрос очень сложный. Безусловно, Европа готова формально ввести санкции, и это соответствует правилам Евросоюза, но здесь надо понимать, что введение санкций против Польши только ужесточит польскую позицию по отношению к Европе и сделает диалог по каким-то вопросам абсолютно бесперспективным. Можно предполагать, что отношения Польши с Европой, прежде всего с Германией, будут ухудшаться. На мой взгляд, нынешние польско-европейские, польско-германские отношения являются еще одним показателем того, насколько слаб нынешний ЕС, насколько не определены его перспективы и насколько в нем утрачена единая позиция", – сказал Владимир Брутер.

Он считает, что Польша все больше будет двигаться в сторону США.

"Своим союзником поляки, прежде всего, видят США, которые, как считают в Польше, заинтересованы в ее лидерстве в Восточной Европе, и она действительно является единственной страной в Восточной Европе, которая может влиять на своих соседей. И в этом плане Польша будет продвигать данную идею", – заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена