Эксперт: Польша будет показательно игнорировать предписания ЕС

Молодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша

Молодые люди держат флаги Польши и Евросоюза во время демонстрации в Варшаве, Польша

Польша может обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении страны санкции, заявили в польском МИД. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что санкции только ужесточат позицию Варшавы.

Польша может обратиться в Суд ЕС, если Еврокомиссия введет в отношении республики санкции из-за судебной реформы, заявил агентству PAP замглавы МИД страны Конрад Шиманьский.

"Если ЕК представит свои рекомендации, правительство предметно их рассмотрит. Если дойдет до запуска иных процедур, мы будем защищать свою правоту, в том числе в Суде Европейского союза", – заявил он.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в свою очередь отказался отправиться в Брюссель по приглашению Еврокомиссии для объяснения ситуации с судебной реформой.

В среду коллегия еврокомиссаров пришла к выводу, что судебная власть в Польше окажется под контролем политической, если в стране будут приняты три закона в рамках реформы.

В этой связи Еврокомиссия намерена на следующей неделе направить Варшаве новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства Евросоюза. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, Европейская комиссия близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Варшава и дальше будет игнорировать позицию ЕС в вопросах, касающихся Польши.

"Польша вообще в последнее время пытается игнорировать рекомендации Евросоюза, считая, что они в основном инспирированы Германией, а с нынешней Германией у Польши отношения показательно плохие. Собственно, и визит (президента США Дональда) Трампа в Варшаву – это попытка "сыграть на третьего", сыграть на страну, которая может помочь Вашингтону сдерживать амбиции и интересы влияния Германия в Европе. Поэтому Польша будет и дальше показательно игнорировать германскую и европейскую позицию во всех вопросах, которые, как считают в Польше, являются вопросами ее национального выбора", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, санкции еще сильнее ухудшат и без того непростые отношения Польши с ЕС.

"Что касается самих санкций, это вопрос очень сложный. Безусловно, Европа готова формально ввести санкции, и это соответствует правилам Евросоюза, но здесь надо понимать, что введение санкций против Польши только ужесточит польскую позицию по отношению к Европе и сделает диалог по каким-то вопросам абсолютно бесперспективным. Можно предполагать, что отношения Польши с Европой, прежде всего с Германией, будут ухудшаться. На мой взгляд, нынешние польско-европейские, польско-германские отношения являются еще одним показателем того, насколько слаб нынешний ЕС, насколько не определены его перспективы и насколько в нем утрачена единая позиция", – сказал Владимир Брутер.

Он считает, что Польша все больше будет двигаться в сторону США.

"Своим союзником поляки, прежде всего, видят США, которые, как считают в Польше, заинтересованы в ее лидерстве в Восточной Европе, и она действительно является единственной страной в Восточной Европе, которая может влиять на своих соседей. И в этом плане Польша будет продвигать данную идею", – заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



