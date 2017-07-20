Политолог: для Трампа "обмен любезностями" – это не низкопоклонничество

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Дональд Трамп раскрыл детали неформальной беседы с Владимиром Путиным на ужине G20. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik отметил, что такие встречи необходимы для лучшего взаимопонимания глав государств.

Американский президент Дональд Трамп рассказал подробности своей неформальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на ужине, который прошел во время саммита "Большой двадцатки". По словам Трампа, разговор продолжался около 15 минут и состоял, в основном, из "обмена любезностями".

В интервью газете New York Times Трамп подтвердил, что общался с Путиным во время ужина, при этом отметил, что хотел лишь поприветствовать свою жену Меланью, которая сидела рядом с российским президентов на другом конце стола.

"Поскольку уж был там, то поприветствовал и Путина… Действительно, это был больше обмен любезностями, чем что-то еще. И это не было длительное общение — может быть, 15 минут. Интересно, что мы говорили об усыновлении детей", — пояснил американский лидер.

Ранее американские СМИ обвинили Белый дом в попытке скрыть "тайную" встречу двух президентов. Журналисты утверждали, что диалог Трампа и Путина продолжался около часа.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов отметил, что обмен любезностями – необходимая часть общения двух лидеров.

"Кончено, и Дональд Трамп, и Владимир Путин — сторонники реалистичного подхода в дипломатии, который связан с отстаиванием прагматических национальных интересов и меньше связан с отстаиванием ценностной модели, которая была характерна для Демократической партии США и кабинета Барака Обамы. Соответственно, обмен любезностями воспринимается как некая церемониальная вещь, необходимая, в том числе, для лучшего взаимопонимания по стратегическим вопросам. Это обычная дипломатическая практика на текущий момент. С другой стороны, сейчас многие американские СМИ раздувают это – мол, Трамп низкопоклонничает перед Путиным, ведет себя недостойно великой американской державы. Но на самом деле вряд ли это все имело место", – отметил Александр Сафонов.

По его мнению, активное обсуждение этой темы в американских СМИ отражает внутриполитическую игру.

"В американских СМИ проводится мощная информационная кампания против Трампа, чтобы максимально подорвать его позиции, остановить его инициативы, как во внутриполитической, так и во внешнеполитической борьбе. Например, остановить законопроект о здравоохранении, который Трамп пока не смог провести через сенат и, видимо, попытается сделать новую попытку. Все это — оборотная сторона внутриполитической игры. В том числе, благодаря этому, у президента низкий рейтинг по сравнению с другими президентами в начале их срока", — отметил Александр Сафонов.

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